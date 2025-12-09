Jessica現身台北！中空裝辣曬美背 笑認偶爾累翻「不洗頭就睡」

韓星鄭秀妍（Jessica）9日現身台北出席髮品代言記者會，談到女性常見的洗頭掉髮困擾時，深有同感地表示當然會擔心這個問題，她更自曝每天洗頭時都會特別注意排水孔掉落的頭髮量，直呼若看到掉的頭髮「很難過」，也分享過去曾因拍攝〈Wonderland〉MV需求將頭髮染成非常淺的金色，造成頭皮與髮質受損，因此格外重視保養頭皮與頭髮。

Jessica 9日現身台北出席髮品代言記者會。（圖／愛爾麗提供）

Jessica身穿胸口與背後鏤空的禮服優雅現身。（圖／愛爾麗提供）

Jessica分享自己平均洗頭加保養一次約需20至30分鐘。不過她也坦言工作太累時會直接不洗頭躺上床睡覺，「有時候覺得如果睡前沒有先洗頭的話，隔天起來好像髮質會比較好一點」，笑稱「我想大部分的女生應該都可以理解！」

被問及壓力大是否會掉頭髮，Jessica回憶起之前參加節目《乘風破浪的姐姐3》時壓力頗大，但她表示「但沒有誇張到讓我掉頭髮的程度。面對壓力，通常我會和朋友、家人聊天，就能排除掉壓力。」呼籲大家「不能把壓力積在心中，身體也會受到影響。」

Jessica笑認偶爾工作太累也會直接不洗頭就睡覺。（圖／愛爾麗提供）

Jessica透露目前正為新巡演做準備，因為對每個環節都相當講究，導致稍微影響到睡眠品質，直呼最近能睡到7、8小時就已經很滿足，對比先前一天甚至能睡足10到12小時，睡眠時間明顯減少許多。儘管籌備過程辛苦，但她仍認為過程很有趣，相當期待能在演唱會上和粉絲見面，並提前祝福大家：「祝大家聖誕快樂！」

