Jessica看排水孔落髮喊「難過」

韓國女神鄭秀妍（Jessica）9日在台出席醫美代言活動，聊到頭皮保養跟落髮話題，她表示之前曾經因為造型需求漂白頭髮，頭髮受損過，問她洗頭髮後會不會看排水孔掉了多少頭髮？她激動說：「有！很難過。」

Jessica分享自己的頭髮保養之道，平均洗頭加保養1次約20分鐘，不過當然也有下班收工後懶得洗頭的時候，會不洗頭直接睡覺，完全沒有這方面的潔癖，還笑說：「有時候覺得如果睡前沒有先洗頭的話，隔天起來好像髮質會比較好一點。」

問Jessica壓力大是否會掉頭髮？像她之前參加競演真人秀《乘風破浪的姐姐》壓力頗大，她回答：「那個時候真的是壓力很大，但節目本身又很好玩，沒有因此落髮，會靠打電話跟親友聊天排解壓力。」

至於最近的壓力，是來自於正在準備的新巡演，Jessica用中文說：「最近我準備我的演唱會吧，所以很多壓力，但是很有意思，我很期待。」形容自己是個「細節控」，重視每個環節，也因為這樣最近比較睡不好，她的MBTI（人格分析）是屬於ESTJ（管理者）型，對規畫和秩序較執著，所以特別費心力在演唱會的細節安排。