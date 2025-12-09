Jessica美神降臨台北！分享養髮小秘訣，笑認也會「偷懶不洗頭」
Jessica根本是美神降臨台北！Jessica之前才來台舉辦粉絲見面會，年底又美美亮相代言活動，分享了她的養髮小秘訣！原來姐姐工作太累，也是會偷懶不洗頭的！
Jessica台北驚喜亮相
Jessica為代言韓國專業頭皮醫療品牌現身台北，一頭長髮真的閃閃發光零毛躁！Jessica分享自己很在意穿搭與髮型，尤其換髮型是突顯個人風格最好的方式，之前她為了節目必須把頭髮漂成淺金色，花了許多心力才把髮質養回來！Jessica表示，自己每天會花20分鐘洗頭與保養秀髮，認為頭皮養護就跟保養臉部肌膚一樣重要，認真清潔、搭配頭皮按摩並使用頭皮精華，都是缺一不可的步驟，但Jessica也笑認：「工作太累的時候，回家沒洗頭就直接睡！有時候這樣子，隔天髮質好像會更好，我想大部分的女生應該都可以理解！」
醫師解析3種掉髮類型
愛爾麗診所廖耕賢醫師表示，現代人掉髮最主要有3大類：
壓力型落髮：通常因為失眠、飲食失調所導致。
雄性禿：遺傳性落髮，男性荷爾蒙轉變為DHT有關，造成毛囊萎縮、生長期縮短，髮際線後退。
產後落髮：產後媽媽荷爾蒙劇烈變化，導致毛囊進入休止期而大片落髮。
廖耕賢醫師指出，想要改善掉髮情形，首先要找出掉髮原因，才能提供客製化的解方對症下藥，而不是跟風換洗髮精、換產品。
撇除遺傳和賀爾蒙因素，大部分調髮都因壓力、頭皮慢性發炎引起，廖耕賢醫師表示，台灣濕熱和高紫外線氣候，更容易引起頭皮出油、悶熱、敏感情形，使頭髮變得脆弱和提前脫落，建議養髮根本要從減少壓力、抗發炎、提升微循環並加強頭皮屏障修護做起。
