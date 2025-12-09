Jessica自招壓力大睡不好 看掉髮哀喊：很難過

Jessica出席髮品記者會。（圖／方萬民攝）

韓國藝人Jessica今（9）日以髮品代言人身分出席記者會。談到不少人會因壓力而有掉髮困擾，Jessica 坦言先前參加《乘風破浪的姐姐3》時壓力不小，所幸身邊有親友可以傾訴。而女生洗頭會遇到的掉髮問題，她深有同感，直呼當然會擔心，更自曝每天都會看排水孔掉落的頭髮，「真的很難過」。

Jessica也透露自己近來正籌備新巡演，因為相當注重細節，所以壓力不小，「每個環節都很重要，也因為這樣睡不好。」她表示：「最近能睡到7、8小時就很滿足了；之前一天甚至能睡10到12小時。」但她認為過程很有趣，期待跟歌迷見面的那一天。

廣告 廣告

她前天就抵達台北為記者會做準備，常造訪寶島的Jessica笑說每次來都特別想吃鍋，覺得有種「健康」的感覺。不過她也自招，每次站在調料台前都會緊張，因為不確定自己調出的味道會如何，但昨晚嘗試「陳醋」，十分符合她的胃口，讓她滿意地說：「很好吃。」

正在籌備新演唱會的Jessica透露睡不好。（圖／方萬民攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單