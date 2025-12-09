Jessica選火鍋醬障礙大嘆緊張 自爆沒洗「一部位」就上床睡覺

Jessica即將舉辦演唱會，與喜愛她的歌迷見面。

韓星Jessica鄭秀妍今（9日）站台愛爾麗醫療集團引進的「DR.SCALP絲客富韓國落髮專科」記者會；多年來始終以長髮為個人標誌的她，對頭皮、頭髮的保養特別關心，她透露參加《乘風破浪姐姐》時，雖然壓力很大，幸好沒有掉髮危機，不過平常洗頭髮時，也會很關心頭髮掉了幾根，她作出誇張的表情用中文說：「有！很難過！」讓全場都笑出來。

Jessica每回來台最愛吃火鍋，覺得特別健康，調製醬料時最讓她苦惱，Jessica比著調料臺的手勢說：「很緊張！」原來她喜歡嘗鮮，又怕加到不合適的醬料，讓她每次都選很久，她露出得意笑容說：「昨天晚上加了『陳醋』，很好吃！」

Jessica入場就像仙女降臨，大家搶拍個不停。

Jessica與愛爾麗醫療集團長官合照。

最近開始準備演唱會的Jessica，因為很注重每個細節，導致給自己很大的壓力，最近甚至有點失眠，很喜歡睡覺的她，平常可以睡上10到12個小時，但最近大溉能7到8小時，有睡飽的話心情也會很好。 記者會上，Jessica自曝也會沒洗頭髮就上床睡覺，她淡定說：「我沒有潔癖，這方面還好，有時候覺得睡前沒洗頭，隔天起來髮質好像比較好。應該很多女生可以理解我的意思吧。」隨著聖誕節即將到來，Jessica說她每年都會讓自己在這段時間放假，所以她很期待佳節到來。也向現場媒體提前祝賀「聖誕快樂！」

