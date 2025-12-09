Jessica「不洗頭就躺床」！現身台北認「壓力極大」落髮焦慮全說了
記者林汝珊／台北報導
女星鄭秀妍（Jessica）驚喜來台，出席髮品代言記者會，久未與媒體見面的她，中文實力依舊亮眼，表示還是有在練習中文，更秀最近學的單字「小意思」可愛反應讓現場一片歡笑。
Jessica透露這次來台北已特地去吃火鍋，笑說自己每次站在醬料區前都會很緊張，因為不知道這次會調出什麼味道，幾乎每次吃的配料都不太一樣，但昨晚的味道讓她非常滿意，特別分享：「昨天放了陳醋！」
不少女性都會在洗頭後檢查落髮量，Jessica立刻點頭認同，笑說自己也會，「看到很難過」，引來全場共鳴。不過她表示自己不是有潔癖的人，甚至分享一個小祕密：「有時候太累沒洗頭直接睡，隔天起來反而覺得髮質更好。」笑說應該很多女生懂她的感受。
聊到近況，Jessica坦言正全力準備個人演唱會，既期待又緊張，「我本身就是一個很注重細節的人」，甚至因為太努力準備，最近都有些睡不好。表示最近能睡滿7、8小時就覺得很幸福，許願想在聖誕節放個假，最後不忘溫暖祝福現場記者：「希望大家都有一個非常快樂的聖誕節。」
