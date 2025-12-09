Jessica 認累爆回家秒睡不洗頭 愛吃火鍋曝醬料秘方自豪：很好吃

【緯來新聞網】Jessica 鄭秀妍今（9日）來台出席髮品代言活動，她坦承有時候太累，會沒洗頭髮就睡覺，笑喊：「有時候覺得這樣髮質還比較好。」她近期忙著準備演唱會，坦言常常睡不好，有時候也會有落髮問題，被問到會不會看排水孔有沒有落髮，她立刻用中文回：「當然！每天看，很難過！」

Jessica 來台參加髮品活動。（圖／陳明中攝）

Jessica俏皮表示：「我承認，如果回家已經很晚、累到不行，我偶爾也會直接不洗頭就睡覺，但一般來說，我通常會花大約20–30分鐘洗頭髮、吹乾。」回憶做過最「難」的髮型，是她為《Wonderland》MV和《Beep Beep》染成非常淺的金色，她說：「當時漂髮花了好久時間，我的頭皮完全不開心。」



Jessica近期勤練中文，簡單問題幾乎都能用中文回應，被問到如何練習，她透露平時就會跟朋友練習中文，更用中文笑回：「小意思！」她透露每次來台必吃美食就是火鍋，「我覺得很特別，很健康。」還透露每次站在醬料台前都覺得興奮又有點緊張，「因為不知道每次調出來味道怎麼樣，不過我上次調了很好吃。」加了陳醋讓她覺得格外美味。

廣告 廣告

Jessica相當注重頭髮保養。

提到演唱會，她表示自己是細節控，「我試著要讓每個環節都完美，有時候就會睡不好。」平時她睡眠期間可能超過10小時，現在都只能睡7、8小時就算很多。」她也透露自己MBTI是ESTJ，個性十分理性，「很常會被說太T了。」年末將至，被問到新年新希望，她笑說還需要想一下，但希望聖誕節期間能夠好好放假，享受一下假期。

Jessica來台必吃火鍋。（圖／陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

金馬61／吳君如痴喊許光漢老公 白雪公主擁吻王子自嘲爛劇本

范瑋琪又莫名被罵！遭瞎扯戴大S骨灰項鏈 挨轟消費亡者怒發聲