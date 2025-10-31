JetBlue飛新州航班「突驟降」 緊急降落佛州 至少15人送醫

聯邦政府停擺長達一個月，導致航管人員面臨短缺，並加劇航班延誤，而此時又適逢假期出行高峰將至，航空旅行壓力日增。捷藍航空（JetBlue）一架客機30日發生事故，因飛行中驟降被迫緊急降落，至少15名乘客送醫治療。

CNN與美聯社報導，捷藍航空1230航班（B6 1230）從墨西哥坎昆飛往新澤西州紐瓦克，途中「經歷高度驟降」。聯邦航空總署（FAA）表示，這架空中巴士A320飛機於美東時間下午2時左右改降至佛州坦帕國際機場。

根據LiveATC.net錄下的航管通話紀錄，其中提到：「至少有3人受傷，疑似有人頭部受撕裂傷。」

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️Multiple people injured after a JetBlue flight (#B61230) departing from Cancun headed to Newark had to make an emergency landing inTampa, Florida after severe turbulence, the plane was able to land safely. The FAA is looking into the matter. pic.twitter.com/h83p46oGBw— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 2025年10月30日

影片來源：X平台@tparon（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

坦帕國際機場發言人表示，捷藍航空1230航班降落後，醫療人員已在地面接應。坦帕灣消防救援部（Tampa Bay Fire Rescue）發言人謝德（Vivian Shedd）說，大約有15至20人接受評估，因傷勢不危及生命而送往醫院。目前尚無關於傷勢性質的進一步細節。

事件發生前不久，一股強冷鋒掠過佛州，帶來陣風與零星降雨。目前尚不清楚飛機驟降的原因。FAA正在調查「飛行控制問題」，暫未確認國家運輸安全委員會（NTSB）是否將介入。

捷藍航空在聲明中表示：「我們的團隊已停飛這架飛機進行檢查，並將展開全面調查以確定原因。乘客和機組人員的安全始終是我們的首要任務，我們將全力支持相關人員。」

