JFK機場公路槍響 CBP官員與司機爆發口角後拔槍

甘迺迪國際機場附近16日清晨發生槍擊事件。(本報檔案照)

甘迺迪國際機場(JFK)附近16日清晨發生一起槍擊事件。一名美國海關與邊境保護局(CBP)官員在機場周邊道路與另一名駕駛發生衝突後開槍，事件一度影響早晨交通，警方目前正進行調查。

根據紐約與新澤西港務局警方表示，事件發生於清晨約5時，地點位於通往機場租車中心附近的道路。初步調查顯示，涉案的CBP官員當時並未值勤，在發生一起輕微車禍後，與另一名司機爆發口角，隨後開槍數次。

警方指出，該名官員向執法人員表示，開槍是因感覺自身安全受到威脅。至於是否有人中彈，警方並未證實，目前也未接獲人員傷亡通報。涉事的另一名駕駛人在槍擊後駕車離開現場，尚未被警方拘留。

港務局警方表示，事件發生後，部分通往機場的道路一度封閉或放慢通行速度，導致早高峰交通短暫延誤，其後已逐步恢復正常。警方強調，案件仍在調查階段，尚未公布涉案官員身分，也未對是否涉及刑事責任作出結論。

美國海關與邊境保護局尚未就事件發表公開聲明。港務局警方呼籲，當時在場的目擊者或持有行車紀錄器畫面的民眾提供相關線索，以協助釐清事件起因及開槍行為是否涉及正當防衛。

