JINS聖誕送暖 免費公益配鏡守護唐氏症孩子

【記者羅伯特/台北報導】聖誕佳節前夕，日本銷售第一的眼鏡品牌 JINS 化身「聖誕老人」，為唐氏症基金會的孩子們送上最特別的禮物——免費公益配鏡服務。除了捐款支持基金會、採購唐氏症手作商品外，JINS員工更親身投入志工活動，展現企業長期深耕公益的承諾。

圖說：JINS舉辦唐寶寶免費公益配鏡活動，唐寶寶開心在店鋪挑選鏡框試戴，JINS台灣總經理邱明琪陪同孩子挑選鏡框。

活動特別選在交通便利的大巨蛋門市舉行，並延後營業時間，為唐寶寶們提供安靜、無壓的驗光環境。現場開放所有鏡框與鏡片供挑選，並由具備相關服務經驗的資深驗光師親自引導。唐氏症患者常伴隨遠近視或斜視等視力問題，加上輕至中度智能障礙，驗光過程需要更多耐心與專業。JINS的貼心安排，讓孩子們能安心獲得「清晰視界」，迎接新的一年。

唐氏症基金會董事長林正俠指出，唐氏症青年在驗光過程中理解較為困難，若能以數字化提示方式協助，效果更佳。他也感謝 JINS 提供免費配鏡，改善孩子們的生活與學習品質。

圖說：JINS捐款支持唐氏症基金會，總經理邱明琪也帶領社內員工前往基金會擔任志工，由唐寶寶指導JINS同仁們製作和包裝技巧。

在公益配鏡活動之前，JINS已展開愛心行動。總經理邱明琪帶領員工走入基金會，參與「愛皂事」精油肥皂製作體驗。唐氏症青年化身「小老師」，手把手教導志工製作與包裝技巧，過程中笑聲不斷。這份互動不僅是捐款支持，更是溫暖交流的具體展現。

此外，JINS也將唐寶寶們親手製作的手工皂納入年度感謝祭抽獎活動獎品，以實際訂單支持基金會營運，並肯定孩子們的努力與才華。品牌期盼透過這些承載溫度的香皂，讓更多消費者看見唐氏症青年的付出與創意。

圖說：即日起，凡於INS全台門市單筆消費滿3,888元，即可免費獲得「2026 JINS公益桌曆」，讓愛延續至新的一年。

為了讓愛心持續到新的一年，JINS推出限量「2026 公益桌曆」。即日起，凡於全台門市單筆消費滿 3,888 元，即可獲得一份桌曆（數量有限，送完為止）。品牌希望透過這份承載希望的禮物，號召更多消費者一同傳遞善意，讓社會看見唐氏症青年的努力與光芒。

JINS台灣總經理邱明琪強調，品牌在台灣長期關注永續、環保與平權議題，得知唐氏症孩子在配鏡方面有特殊需求後，特別規劃封館場地，提供安靜、無壓的環境以及充裕的時間驗光和挑選眼鏡。為了妥善服務，JINS也調派具備服務唐氏症朋友經驗的驗光師到場，確保每位孩子都能獲得最合適的眼鏡。

現場有孩子在琳瑯滿目的鏡框中猶豫不決，門市人員貼心地挑出粉紅色鏡框，陪伴孩子試戴挑選，場面充滿了「拆禮物」般的歡笑聲。這份實用的暖心禮物，讓唐寶寶們能以更清晰的視野迎接新的一年。

JINS不僅以捐款支持公益，更透過志工服務與實際互動，將愛心化為行動。品牌期盼透過公益配鏡、手作商品採購與限量桌曆活動，讓更多人看見唐氏症青年的努力與才華，並在聖誕節這個充滿感恩的時刻，將愛心傳遞得更深、更遠。