Jisoo同款風格厚底長靴推薦7款！平價穿搭偶像等級性感造型

韓團天花板BLACKPINK全球巡演來到新加坡，已於前陣子盛大落幕！4位女神的演唱會穿搭再次成為熱議焦點；其中，總給人名門大家閨秀印象的Jisoo，這次竟一改以往乖巧氣質，穿上辣翻天的過膝厚底長靴，在舞台上盡情耍壞，霸氣又性感，讓人完全移不開眼睛。

平價長靴推薦7款，穿出如Jisoo演唱會性感造型

雖然，Jisoo腳上的那雙究竟是哪家鞋履品牌？我們仍未查到，但這篇文章就讓我發揮編輯本色，為讀者們推薦另外「7款平價厚底長靴」，讓你也能輕鬆駕馭 Jisoo那種又辣又可愛的壞萌女孩魅力。無論是日常穿搭還是舞台感十足的造型，都能靠下列這幾雙靴款，打造個性又時尚的完美Look，輕鬆成為街頭焦點喔！

平價長靴推薦1：Charles & Keith 深灰色綁帶粗跟長靴

對稱綁帶造型勾勒出俐落骨架，深灰色調低調沉靜，混材質鞋面展現粗跟長靴的細膩層次感。Charles & Keith這雙靴子非常適合單色系穿搭，在極簡輪廓中仍保有時髦張力。穿上它，不僅氣場滿分，整體造型更顯帥氣有型，輕鬆散發自信個性。（商品價格約：NTD 3,390）

平價長靴推薦2：Zara 縫線及膝長靴

Zara這雙過膝長靴採用棕色皮革搭配粗縫線細節，增添些許粗獷與個性感。長靴剪裁貼合腿型，同時完美拉長雙腿比例，兼具時尚與實穿性。無論搭配短裙或長版外套，都能輕鬆打造俐落有型的造型，散發自信與獨特魅力。（商品價格約：NTD 2,990）

平價長靴推薦3：D+AF 米白色厚底長靴

D+AF幾乎快成為女子韓團演唱會的平價鞋款指標，堪稱台灣之光。穿過品牌的女孩都知道，品牌不僅價格親民，作工也非常可靠，而且專為亞洲腳型設計，上腳舒適好穿脫。這雙米白色百搭素面厚底長靴，更是值得推薦的款式，穿上後能完美修飾腿型，輕鬆打造細長比例，無論日常或舞台穿搭都非常實用又時尚。（商品價格約：NTD 1,400）

平價長靴推薦4：H&M 棕色皮革及膝騎士靴

H&M這款棕色皮革及膝騎士靴，以俐落方頭設計搭配穩定中跟，兼具時尚外型與舒適度。柔軟皮革呈現自然光澤，整體線條修長流暢，不僅好行走，還能輕鬆搭配各種率性又充滿個性的秋冬造型。可說是實穿度極高的日常靴款。（商品價格約：NTD 2,999）

平價長靴推薦5：Pedro 灰褐色麂皮膝上靴

這雙Pedro灰褐色小牛麂皮膝上靴，散發出兼具實用與前衛的時尚感。隱藏式拉鏈設計讓鞋身線條更流暢，同時凸顯材質與比例的細膩美感。無論是日常穿搭還是秋冬造型，都能輕鬆駕馭，沙色調的質感更添溫暖氛圍，完美詮釋簡約而不失個性的時尚態度。（商品價格約：NTD 5,390）

平價長靴推薦6：Studio Doe × Molly 黑色尖頭寬筒長靴

這款由Studio Doe與時尚KOL Molly聯名的皮革寬筒長靴，以寬筒版型搭配斜向靴口設計 Source：Studio Doe

這款由Studio Doe與時尚KOL Molly聯名的皮革寬筒長靴，以寬筒版型搭配斜向靴口設計，打造出更顯修長纖細的視覺效果。而靴身選用的霧皮，低調質感的光澤呈現，無論日常或正式造型都能輕鬆搭配。同時結合雲朵鞋墊與後跟軟墊設計，讓行走更輕鬆無負擔，兼具美型與舒適度，是秋冬不可或缺的百搭靴款。（商品價格約：NTD 3,980）

平價長靴推薦7：GU 黑色皮革拼接長靴

平價時尚代表，GU這款黑色皮革拼接長靴，以俐落、筆直的靴身線條，搭配異材質拼接設計，打造出低調卻充滿質感的風格。黑色調耐看百搭，無論搭配短裙、洋裝或貼腿褲，都能輕鬆展現修長比例，實穿度超高。（商品價格約：NTD 1,290）

