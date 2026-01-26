Jisoo同款Dior新包清單！2026最新話題包款、價格一次整理
Beauty美人圈．LISA
身為 Dior 迷，一定有發現品牌最近的風格悄悄變了！在新任創意總監 Jonathan Anderson 掌舵下，最新 2026 春夏系列包款不只保留 Dior 一貫的優雅輪廓，還多了幾分年輕、浪漫又帶點玩味的氣息，從細節設計到整體比例都讓人眼睛一亮。無論是重新演繹的經典包型，還是首次亮相的全新設計，都迅速成為時尚圈關注焦點。本篇就幫你一次整理 Dior 最新包款重點清單，帶你快速掌握本季最值得入手的話題新作。
2026 Dior 新包推薦：Dior Or Lady Dior 附鏈帶迷你包，NT$190,000（Jisoo同款）
這款 Dior Or Lady Dior 迷你包，可以說是把經典直接升級成「夢幻版本」。標誌性的 Lady Dior 藤格紋輪廓依舊在，但加入了更細膩的撞色配色、精緻蝴蝶結與可拆式鏈帶設計，小巧卻不失存在感，日常或正式場合都能駕馭。再加上 Jisoo 同款加持，溫柔又高級的氣質直接拉滿，是那種一背上就會被問「這咖哪買的」的等級。對 Dior 迷來說，這咖不只是新包，更是 2026 必須收藏的代表作。
2026 Dior 新包推薦：Lady Dior 迷你包附背帶，NT$350,000（Jisoo同款）
如果說今年哪一咖 Dior 最有「收藏等級」的氣場，這款綠色 Lady Dior 迷你包絕對榜上有名。經典 Lady Dior 輪廓不變，但包身換上滿版立體幸運草壓紋，細節中還藏著一顆小瓢蟲點綴，整體既奢華又帶點童趣感，辨識度超高。附背帶設計讓手提、肩背都好看，再加上 Jisoo 同款加持，女神同款當然要入手。
2026 Dior 新包推薦：中型手提包，NT$110,000（Jisoo同款）
想找一咖百搭不退流行的經典包，新一季這款 Oblique 中型手提包真的很可以。經典 Dior Oblique 緹花搭配包口的蝴蝶結細節，剛剛好在率性與優雅之間取得平衡，不論通勤、旅行或日常出門都很實搭。容量表現也很加分，手機、長夾、隨身小物通通放得下，Jisoo 日前在機場也背這一咖，完全是包櫃的耐看型選手代表。
2026 Dior 新包推薦：Lady D-Joy 迷你包，NT$160,000（Jisoo同款）
延續 Lady Dior 的經典藤格紋元素，換上更俐落的橫向包型，整體線條更現代、也更好搭，不管是正式場合或日常約會都很合拍。奶茶色柔霧感皮革加上標誌性 D.I.O.R 吊飾與蝴蝶結細節，精緻度直接拉滿，難怪 Jisoo 也愛不釋手！
