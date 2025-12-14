JISOO寶寶現身高雄 「告五豬」升空告五人狂拍成小粉絲

BLACKPINK成員JISOO親手繪製的原創角色SHUMON。（寬寬整合行銷提供）

BLACKPINK成員JISOO親手繪製的原創角色SHUMON於13日驚喜現身夢時代大道，參加第18屆高雄OPEN大氣球遊行，吸引不少粉絲舉起手機狂拍。

另一個讓現場尖叫聲不斷的畫面，則是特地到場參與高雄大氣球遊行的超人氣Z世代天團告五人，與他們的專屬吉祥物「告五豬」首次以超巨型氣球形式登場。告五人一看到氣球升空就難掩興奮，直呼近距離看真的「超級大」。身為告五豬創作者的雲安更笑說，能參與這麼重要的遊行，還排在吉祥物大前輩LOCK醬後方，覺得非常榮幸，「真的希望未來在演唱會也能再次看到這麼大的豬豬。」

告五豬升空。（寬寬整合行銷提供）

有趣的是，三人一看到告五豬升空，甚至一度不想坐遊行車，笑說很想直接下來當拉氣球的人。雲安表示，知道工作人員非常辛苦，也想親自分擔一點力氣。現場更爆料，雲安從第一眼看到告五豬就開始「發狂自拍」，而犬青與謙哥也超想實際加入拉氣球行列，近距離感受巨型氣球的重量。雲安分享，拉氣球時真的需要很大的力氣，必須很多人同時在底下穩住，對抗現場的風，「真的非常不容易，也非常感謝每一位工作人員的付出。」犬青則笑說，因為機會太難得，想好好跟告五豬留下最完美的自拍紀念。

被問到如果這隻巨大告五豬真的送給他們，會想怎麼用，告五人毫不猶豫地表示，希望每一場演唱會都能有這隻豬氣球一起參與，並笑著向歌迷喊話，請大家一起期待他們唱回高雄世運的那一天。告五人不只在豔陽下全程走完遊行路線，結束後還登上大舞台向滿場觀眾打招呼，更特地下遊行車，走到場邊與民眾近距離互動，發送海報、擊掌、握手，親切寵粉的舉動讓現場氣氛再度升溫。

