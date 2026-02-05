JISOO快閃店宣布延期！粉絲氣炸：主辦出來解釋

娛樂中心／林依蓉報導

韓國天團BLACKPINK成員JISOO（金智秀）與人氣IP角色Hello Kitty聯名推出快閃店，吸引大批粉絲熱烈預約入場。不料，原定2月6日上午11點開幕的活動，主辦方卻於開幕前夕在社群突發公告宣布延後。由於事發突然，且主辦單位未明確說明延期理由，讓許多早已規劃好行程、甚至特地請假的粉絲感到錯愕，紛紛在社群平台表達不滿。





JISOO聯名快閃店「開幕前１天」緊急喊卡！粉絲氣炸：主辦單位出來解釋

韓國天團BLACKPINK成員JISOO（金智秀）與人氣IP角色Hello Kitty聯名推出快閃店，吸引大批粉絲熱烈預約入場。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

廣告 廣告





「JISOO×HELLO KTTY」聯名快閃店原定於2月6日在台北松山文創園區盛大開幕，吸引大批粉絲熱烈預約。不料，主辦單位卻在活動前夕（5日）凌晨無預警發布延期聲明致歉，並承諾已預約的粉絲在未來開幕時將「保有優先入場資格」，相關須知會再另行通知。至於延期原因，主辦單位在聲明中未多做說明。消息一出立刻引發熱議，不少粉絲憤怒直呼「假都請了、車票住宿也訂了」，強烈要求主辦單位出面解釋清楚。





JISOO聯名快閃店「開幕前１天」緊急喊卡！粉絲氣炸：主辦單位出來解釋

因JISOO所屬經紀公司聲明僅韓國首爾場具官方授權，其餘地區皆與藝人無關，讓該活動陷入「授權風波」，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Threads）





事實上，這次快閃店早在開幕前就已有「授權風波」。JISOO所屬經紀公司BLISSOO先前曾發出聲明，強調目前全球僅有韓國首爾場為官方授權，其餘地區皆與藝人無關。對此，台灣主辦方澄清表示，早在2025年底就已取得合法授權，且商品皆為韓國直送，承諾會請韓方進一步釐清。如今在開幕前夕突然延期，也讓外界質疑，這是否與授權爭議尚未解決有關。









原文出處：JISOO聯名快閃店「開幕前1天」緊急喊卡！粉絲氣炸：主辦單位出來解釋

更多民視新聞報導

籃籃火車追愛竟慘摔？對象是鹿希派全場傻眼了 她受不了火爆嗆聲：頭殼壞去！

首揭大S搶救細節！具俊曄：希望大家永遠記得熙媛

不爽乘客沒幫收高鐵桌板！YTR嗆「中年巨嬰」遭炎上 本人道歉了

