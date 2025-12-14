JISOO手繪SHUMON熱氣球空降高雄！同框告五人吉祥物告五豬 超萌模樣曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

第18屆高雄OPEN大氣球遊行昨（13）日在高雄夢時代大道登場，今年最受矚目的焦點之一，莫過於南韓人氣女團BLACKPINK的成員JISOO親手繪製的原創角色「SHUMON」，以巨型大氣球姿態全球首次亮相。療癒系的SHUMON高掛高雄天空，瞬間成為全場焦點，不少粉絲一看到立刻舉起手機狂拍。

JISOO手繪SHUMON熱氣球空降高雄。（圖／寬寬整合行銷提供）

另一個讓現場尖叫聲不斷的畫面，則是特地到場參與高雄大氣球遊行的人氣天團告五人，與他們的專屬吉祥物「告五豬」，首次以超巨型氣球形式登場，告五人一看到氣球升空就難掩興奮，直呼近距離看真的「超級大」。身為告五豬創作者的雲安更笑說，能參與這麼重要的遊行，還排在吉祥物大前輩LOCK醬後方，覺得非常榮幸，「真的希望未來在演唱會也能再次看到這麼大的豬豬。」

廣告 廣告

告五人專屬吉祥物告五豬，也現身第18屆高雄OPEN大氣球遊行。（圖／寬寬整合行銷提供）

有趣的是，三人一看到告五豬升空，甚至一度不想坐遊行車，笑說很想直接下來當拉氣球的人。雲安表示，知道工作人員非常辛苦，也想親自分擔一點力氣。現場更爆料，雲安從第一眼看到告五豬就開始「發狂自拍」，而犬青與謙哥也超想實際加入拉氣球行列，近距離感受巨型氣球的重量。被問到如果這隻巨大告五豬真的送給他們，會想怎麼用，告五人毫不猶豫地表示，希望每一場演唱會都能有這隻豬氣球一起參與，並笑著向歌迷喊話，請大家一起期待他們唱回高雄世運的那一天。

更多FTNN新聞網報導

告五人霸氣自掏腰包買555杯飲料！「全捐給馬偕醫院」 再買100杯送粉絲

周華健緬懷已故好友屠穎！「他突然下了船」 私下交情曝光

4大咖天團助陣台中跨年晚會！動力火車眼紅告五人入圍金馬 「我們2年前也入圍過」

