JISOO手繪SHUMON高掛高雄天空 告五人開心合體吉祥物告五豬

記者王丹荷／綜合報導

第18屆高雄OPEN大氣球遊行13日在高雄夢時代大道登場，BLACKPINK成員JISOO親手繪製的原創角色「SHUMON」，以巨型大氣球姿態全球首次亮相；告五人與他們的專屬吉祥物「告五豬」首次以超巨型氣球形式登場，一看到氣球升空，他們難掩興奮直呼超級大，身為告五豬創作者的雲安更笑說，「真的希望未來在演唱會也能再次看到這麼大的豬豬。」

有趣的是，一看到告五豬升空，告五人甚至一度不想坐遊行車，想直接下來當拉氣球的人。雲安表示，能參與這麼重要的遊行，還排在吉祥物大前輩LOCK醬後方，覺得非常榮幸，知道工作人員非常辛苦，也想親自分擔一點力氣，現場更爆料，雲安從第一眼看到告五豬就開始「發狂自拍」，而犬青與謙哥也超想實際加入拉氣球行列，近距離感受巨型氣球的重量。

被問到如果這隻巨大告五豬真的送給他們，會想怎麼用？告五人毫不猶豫地表示，希望每一場演唱會都能有這隻豬氣球一起參與，並笑著向歌迷喊話，請大家一起期待他們唱回高雄世運的那一天。告五人不只在豔陽下全程走完遊行路線，結束後還登上大舞台向滿場觀眾打招呼，更特地下遊行車，走到場邊發送海報、擊掌、握手，與民眾近距離互動。

JISOO手繪原創角色SHUMON以巨型大氣球姿態亮相。（寬寬整合行銷提供）

告五人與專屬吉祥物告五豬現身第18屆高雄OPEN大氣球遊行。（寬寬整合行銷提供）