Jisoo搭檔徐仁國《訂閱男友》夢幻聯動！超甜預告曝光 上檔平台、時間看這裡

BLACKPINK成員Jisoo智秀與徐仁國搭檔演出《訂閱男友》。Netflix提供

浪漫喜劇《訂閱男友》今（5日）釋出了前導海報與正式前導預告。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名。

《訂閱男友》前導海報曝光 神祕清單藏亮點

首度公開的前導海報以幽默的方式介紹《訂閱男友》的核心設定：徐未來若有所思地在一張檢視她目前戀愛狀態的清單旁，上方還標註著「立即訂閱」的提示，俏皮地顯示她對現代戀愛所感受到的疲憊。

Jisoo表示：「這是一個關於徐未來的成長故事。她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，讓戀愛變得困難。觀眾可以透過角色間的互動，體驗到令人怦然心動的戀愛感。我想，對於被日常生活所消磨掉生活情趣的人來說，這會是一部很有趣的療癒作品。」

《訂閱男友》前導海報曝光。Netflix提供

徐仁國攜手Jisoo穿梭「現實與虛擬」談情說愛

飾演充滿魅力的網漫製作人朴慶南的徐仁國也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人。而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」

正式前導預告以徐未來（Jisoo 飾）的第一視角出發。日常受盡生活摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的未來，就註冊「虛擬戀愛模擬服務」。當未來進入虛擬世界，戴上戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動。

當最後一個陌生男子拋出的提問：「你今天要跟誰約會？」讓人心跳默默漏了一拍，讓人期待影集的後續發展。全新型態的浪漫韓劇《訂閱男友》將於3月6日於Netflix獨家上線。



