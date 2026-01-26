JISOO最強聯名Hello Kitty登台 預約時間方法一次看
【緯來新聞網】韓國天團BLACKPINK成員JISOO多次公開自己是Hello Kitty的頭號粉絲，日前正式公開「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，將1974年誕生的三麗鷗知名角色「Hello Kitty」，與無論是音樂、時尚及文化領域皆具有全球影響力的藝人「JISOO」形象完美結合，堪稱是地表最強可愛聯名，在首爾掀起搶購熱潮。今（26日）網銀國際影視宣布自2月6日至3月1日止，於松山文創園區1號倉庫設立快閃店「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」，活動期間正是春節新年假期。
BLACKPINK成員JISOO聯名HELLO KITTY 。（圖／翻攝自JISOO IG）
「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」主題為「交換日記」，紀錄JISOO一直以來對Hello Kitty的喜愛，以及Hello Kitty的日常，兩位主角穿上珍珠裝飾粉紅小禮服和甜酷風格短靴、拿起愛心造型麥克風，將互為粉絲、彼此憧憬，並展開友誼的心情故事融入快閃店空間。現場預計展示一系列聯手Hello Kitty詮釋Jisoo形象的周邊商品，包含隱藏彩蛋JISOO自創角色SHUMON小灰塵聯名創作商品，也將一同來台。
BLACKPINK成員JISOO公開「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃。（圖／網銀國際影視提供）
《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》
營運期間 | 2026年2月6日(五) - 3月1日(日)
活動地點 | 松山文創園區 1 號倉庫（台北市信義區光復南路133號 1號倉庫）
開放時間 |
週一 ~ 週四：11:00-19:00（最後入場時間18:30）
週五 ~ 週日：11:00-21:00（最後入場時間20:30）
入場辦法 |
本活動於2026年2月6日(五)至2月15日(日)期間採「線上事前預約制」，需提前於 「FUNONE TICKETS 售票系統」預約時段並取得 QR Code。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
地表最強可愛聯名！JISOO攜手HELLO KITTY快閃店2月登台
韓國天團BLACKPINK成員JISOO日前正式公開與Hello Kitty的聯名企劃「HELLO KITTY ＆ JISOO」，今（26日）宣布自2月6日至3月1日止，於松山文創園區1號倉庫設立快閃店「HELLO KITTY ＆ JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」，活動期間正是春節新年假期，讓每一位喜愛 JISOO、HELLO KITTY的粉絲都能盡情感受粉紅魅力。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
BLACKPINK Jisoo 虛擬世界談戀愛？攜手徐仁國合作 Netflix 韓劇《訂閱男友》劇照曝光，李洙赫、徐康俊等男神客串亮相
Jisoo 首次挑戰加入奇幻設定的浪漫喜劇，搭檔徐仁國在虛擬世界談戀愛，組合和設定已經讓人等不及想看啦！放言 Fount Media ・ 11 小時前 ・ 發表留言
卜星慧男友猝逝爆一天內被趕出家門 發聲還原實情
歌手卜星慧今天爆出製作人男友上月猝逝後，被男友姊姊在24小時內趕出家門的新聞，她坦言對於新聞報導的內容感到非常錯愕，也否認自己遭到「淨身出戶」的要求，表示男友姊姊給予她很多照顧。她發出聲明表示，從未預期到私事會被如此大幅度地報導，男友生前也希望這段關係能夠低調，對於合照被曝光，她感到很難過，盼望相關自由時報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
追劇也能當評審？Netflix 正式推出「直播即時投票」功能，首波應用於選秀節目《Star Search》
Netflix不再滿足於讓觀眾單向「追劇」，現在更要你拿起遙控器參與其中。Netflix宣佈推出「直播即時投票」 (Live Voting)功能，這項新應用將隨著從1月20日首播的直播選秀節目《Star Search》同步上線，讓全球訂閱者都能化身評審，決定參賽者的去留。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只金唱片！Lulu婚宴花藝也由《大學生》女星親自設計 曝心中1遺憾
女星陳艾琳過去曾是節目《大學生了沒》班底，不過近來淡出螢光幕前，將生活重心全放在花藝的事業，日前她才PO文透露今唱片藝人手中的花束是由她設計，沒想到她竟然也有參Lulu昨日婚宴的花卉布置，掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
小心8級強風！「13縣市」黃燈告警 外出注意
交通部中央氣象署於26日下午4時30分發布最新天氣警報，其中針對「13縣市］發布陸上強風特報，預計從27日上午影響至晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含綠島）、澎湖縣及連江縣部分地區將遭遇平均風速6級以上或陣風8級以上的強風，警示燈號為黃色。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
61歲張曼玉也追星！低調返港朝聖BLACKPINK 「真實狀態」全被拍
韓國女團BLACKPINK 24日起一連3天在香港啟德體育園主場館舉辦世界巡迴演唱會，除了吸引大批歌迷進場支持，香港眾多名人也紛紛到場朝聖，包括陳瀅、陳曉華、陳楨怡、JW王灝兒……等等，另外，國際影后張曼玉也特地從歐洲返港追星，由此可見BLACKPINK的超強魅力。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
「FTISLAND」台北開唱收喜帖 李洪基瘦10公斤自爆暈眩症
韓國樂團「FTISLAND」前天（1╱24）起一連2天台大綜合體育館舉辦「FTSODE」演唱會，共吸引約4500名「Primadonna」（粉絲名稱）朝聖，主唱李洪基近期瘦身成功，他看到台下粉絲坐的太放鬆，忍不住開啟嘴賤模式嗆：「你們是來咖啡館嗎？」但下1秒又直接把舞台當成自家客廳吃起香蕉，還自爆：「我剛好瘦了10公斤，會有一點暈眩症，所以要稍微吃點東西。」超真實又毫不做作的反差感逗樂粉絲。太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
車銀優慘了？專家示警：若被認定「蓄意逃稅」恐面臨5年以上徒刑
綜合韓媒報導，根據目前揭露的資訊，南韓國稅廳對車銀優發出的200億韓元追繳通知，並非全數屬於原本應繳的稅額。律師兼會計師金明圭（김명규，音譯）指出，其中實際本稅約為100億至140億韓元，其餘60億至100億韓元，則來自於不當低報所加徵的附加稅與遲延繳納利息。換言之，...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
影后自帶光環！61歲張曼玉朝聖BLACKPINK 包緊緊仍被認出「真實狀態」掀暴動
世界級女子夯團BLACKPINK的世界巡演「DEADLINE」，昨（24日）起一連3天移師香港啟德主場館開唱，不僅場場秒殺，就連已淡出螢光幕的影后張曼玉都是座上賓，被觀眾捕獲到場朝聖，意外成為焦點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
臉蛋天才蒙塵 車銀優涉逃稅200億軍中發文認錯 ：承擔應盡的責任
涉嫌「200億韓元（約4.3億新台幣）級逃稅疑雲」的韓國「臉蛋天才」車銀優（本名李東民）今（26日）公開長文道歉。目前仍在軍中服役的他承認，自己在履行納稅義務上的態度不夠嚴謹，表示將誠實配合後續稅務調查，接受官方最終裁定並承擔責任。事件爆發後4天，傳出車銀優聘請曾為NewJeans 辯護的律師團隊，而這篇道歉文也讓原本堅信偶像清白的粉絲感到五味雜陳。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發表留言
最高現折10%！限時4天 Apple年度最大折扣 AirPods Pro 3狂砍900元
搶攻農曆年前購物熱潮，燦坤3C家電宣布，燦坤獨家蘋果年度促銷盛事「Apple Day」將於1月29日至2月1日限時四天登場，最高現折 10%。另，2026台北國際電玩展(TGS)也將在南港展覽館1館登場，燦坤即日起至2月1日期間搶先推出玩展」優惠活動。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
泰GL《愛情設計》KaoJane會台粉 合唱〈有點甜〉閃瞎全場
2026年最受矚目的泰國GL組合KaoJane，日前在台北舉辦《Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei》粉絲見面會。由Supassara Thanachart（Kao，小九）與Methika Jiranorraphat（Jane Yeh，葉芷妤）組成的KaoJane，帶著主演的話題劇集《Love Design愛情設計》來台，見門票不到兩小時就宣布完售，當天她們也以精彩表演與互動回饋粉絲，現場氣氛熱烈。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 76則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
霍諾德登頂101！被問「怎麼下來？」本人揭1招：還要吃自助餐
娛樂中心／巫旻璇報導美國徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25日）上午9時啟動攀登台北101的壯舉。起攀後他步調俐落，約5分鐘便通過第一段關卡，之後向上推進的速度幾乎未見放緩，途中雖一度甩動雙手調整、緩解疲勞，但整體節奏穩定，最終耗時1小時31分鐘、於10時43分成功攻頂，現場民眾齊聲喝采。至於他完成登頂後要如何下樓，也引發網友熱議，而答案隨後也隨之揭曉。民視 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 1則留言