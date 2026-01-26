JISOO最強聯名Hello Kitty登台 預約時間方法一次看

【緯來新聞網】韓國天團BLACKPINK成員JISOO多次公開自己是Hello Kitty的頭號粉絲，日前正式公開「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，將1974年誕生的三麗鷗知名角色「Hello Kitty」，與無論是音樂、時尚及文化領域皆具有全球影響力的藝人「JISOO」形象完美結合，堪稱是地表最強可愛聯名，在首爾掀起搶購熱潮。今（26日）網銀國際影視宣布自2月6日至3月1日止，於松山文創園區1號倉庫設立快閃店「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」，活動期間正是春節新年假期。

BLACKPINK成員JISOO聯名HELLO KITTY 。（圖／翻攝自JISOO IG）

「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」主題為「交換日記」，紀錄JISOO一直以來對Hello Kitty的喜愛，以及Hello Kitty的日常，兩位主角穿上珍珠裝飾粉紅小禮服和甜酷風格短靴、拿起愛心造型麥克風，將互為粉絲、彼此憧憬，並展開友誼的心情故事融入快閃店空間。現場預計展示一系列聯手Hello Kitty詮釋Jisoo形象的周邊商品，包含隱藏彩蛋JISOO自創角色SHUMON小灰塵聯名創作商品，也將一同來台。

BLACKPINK成員JISOO公開「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃。（圖／網銀國際影視提供）

《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》

營運期間 | 2026年2月6日(五) - 3月1日(日)

活動地點 | 松山文創園區 1 號倉庫（台北市信義區光復南路133號 1號倉庫）

開放時間 |

週一 ~ 週四：11:00-19:00（最後入場時間18:30）

週五 ~ 週日：11:00-21:00（最後入場時間20:30）

入場辦法 |

本活動於2026年2月6日(五)至2月15日(日)期間採「線上事前預約制」，需提前於 「FUNONE TICKETS 售票系統」預約時段並取得 QR Code。

