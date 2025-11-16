JISOO演繹TOMMY HOLIDAY節慶系列 HOKA信義A13打造微型展覽
記者李鴻典／台北報導
隸屬於 PVH 集團 [NYSE: PVH] 的 TOMMY HILFIGER 呈獻全新節慶企劃「A HILFIGER HOLIDAY」，邀知名歌手、演員及全球風格指標 JISOO 共同演繹，迎接一年中最令人期待，也充滿驚喜的節慶時刻。
TOMMY HILFIGER 向來擅於以現代美學重塑經典。本次節慶企劃取材自活力十足的節日場景，從雪地中的得分歡呼、繫上節慶緞帶的小狗，到意外登門來訪的好友，皆呈現節慶相聚的溫暖驚喜。而 JISOO 以冬季質感造型入鏡，展現溫柔、俐落與淡然自信的迷人姿態，為節日注入閃耀氛圍與國際級星光，勾勒出溫暖迷人、時尚有型的節慶活力樣貌，並散發著獨具 TOMMY 風格的歡樂氣息。
「Holiday 2025」TOMMY HILFIGER 節慶系列以經典美式風格為基礎，並融入新世代學院風。包含以柔軟親膚材質讓橄欖球衫、校隊夾克與百褶斜紋褲更顯質感；羊毛大衣、放大千鳥格針織衫與粗花呢套裝則散發經典校園風潮；代表性的 TOMMY CREST 以節慶元素點綴針織衫、毛帽與圍巾； TOMMY’S CABLE KNIT SHOP 則推出毛織單品禮盒，涵蓋李子紫、芥末黃、翡翠綠，以及經典紅、白、藍等夢幻色彩。因應節慶時刻相繼推出全新單品，包含天鵝絨禮服外套與百褶中長裙，搭配金釦女式外套與亮片珠飾配件，完美平衡永恆優雅與全新閃耀感。重新演繹不敗學院風經典之餘，也為節慶送禮與派對造型帶來全新靈感。
繼登上 2025 臺北時裝週 SS26 oqLiq的時裝週主題開幕秀《INTERLACE｜交錯場》後，HOKA 再度攜手台灣高端機能服飾品牌 oqLiq，聯合 WHITEROCK 於信義 A13 打造「HOKA × oqLiq 微型展覽會」。「HOKA × oqLiq 微型展覽」自11 月 14 日於 WHITEROCK 信義 A13 展出至 11 月 30 日，藉由流線層次光影與半透明材質的交錯，展現 HOKA 在結構與細節上的設計語感，完整呈現品牌從性能到風格的延展。
整體空間分為三大展區－等高線展示區 、歷史牆區 、伸展台重現區，將時裝週的動態延伸為可親近的沉浸體驗。展覽期間（11/14–11/30），凡於 WHITEROCK 購買任一 oqLiq 商品加上 HOKA Mafate 系列鞋款，即可獲得「HOKA x oqLiq 等高線彈性針織提袋」。
奢華品牌 Canada Goose 發表與創意總監Haider Ackermann 攜手打造的第三個 Snow Goose by Canada Goose 膠囊系列， 以「輕盈、色彩與自然連結」重新詮釋冬季衣櫥的重量感。這一季，Haider Ackermann將品牌的極地傳承轉化為出人意表的時尚語彙：內襯成為外層、絎縫反轉重構，高機能材質被重新定義為柔軟而充滿希望的新姿態。
本季以螢光薄荷綠、冰晶薰衣草紫與海洋泥藍構成的色調，營造靜謐氛圍，並以深邃的棕色與黑色作為點綴。反光細節宛如冰層上流動的光影，讓外套隨著穿著者的步伐而閃耀生動。以「The Earth Needs All the Friends It Can Get 地球渴望每份友誼的守護」為靈感核心，彰顯出對地球的深厚情感與永續信念，體現品牌與自然和諧共生的美學態度。
時尚攝影師Tim Elkaïm 掌鏡的本次宣傳活動，並由音樂人 Willie Nelson 及加拿大出生的演員兼藝術家 D’Pharaoh Woon-A-Tai 共同演繹。完整陣容包括加拿大模特兒Tasha Tilberg、英國名模Stevie Sims、中國名模雎曉雯以及英國男模Connor Newall ，各自展現出堅韌與沉靜的樂觀態度。跨越世代，他們因對自然的深切敬意而凝聚，同時懷抱共同使命與責任，守護所有賴以生存的生命家園。
黑框，很可以吧？OWNDAYS人氣「BACK in BLACK」，以黑色為基調，延續經典又獨具個性的眼鏡風格；黑色不只是顏色，它賦予風格與內心深處的堅持，喚醒原來的自我；黑色不是想要成為誰的顏色，而是表達獨一無二的自己；不受潮流左右，經典、穩重、回歸本質，正是黑色的魅力所在；重現經典黑框眼鏡而打造出BACK in BLACK。
【 METAL 】金屬材質的鏡框，設計上簡約不失優雅，流露出精緻氛圍。增添時尚感，實搭性佳可融入各種風格之中。結合出洗練的設計與高機能感，是專為係愛時尚品味的人所打造的款式。
【 PLASTIC 】塑膠材質的鏡框，每款都散發出獨特魅力，可作為穿搭的時尚亮點。專注於鏡框輪廓設計以及舒適的配戴材質，是能在各種場合凸顯自我個性的眼鏡款式。
【 SUNGLASSES 】以「黑」為基調的人氣太陽眼鏡系列，包括「 調光變色鏡片」及一秒可變換成太陽眼鏡的「SNAP 太陽眼鏡」。具抗UV防護功能，抵擋強烈日光下同時保護雙眼，也可當成兼具時尚感的配件。
COVERNAT 將於 11 月 29 日進駐誠品武昌 1F，並將首爾簡約時尚風同步直送台北街頭，延續著COVERNAT極簡質地與街頭精神，預告打造專屬年輕世代的潮流據點。而本次開幕最讓粉絲期待的焦點，絕對是代言人TOMORROW X TOGETHER SOOBIN 親自演繹的秋冬最新款羽絨外套。
咖啡新色首次亮相台灣，以雙層拼接設計搭配中性米色調層次，溫柔又有份量感。另一套黑色羽絨則展現品牌經典配色語彙， SOOBIN 搭上條紋上衣與灰色休閒褲，從男友穿搭到情侶OOTD，中性版型讓女生也能輕鬆駕馭，一起穿出韓劇裡的冬日默契感。無論是想追韓星同款，還是找一件冬季百搭單品，COVERNAT 本季的羽絨系列都能滿足。從首爾到台北，COVERNAT 準備用「NEEDLE」（針）及「THREAD」（線）把韓系街頭風格縫進城市日常，為冬季街頭掀起新一波暖流。
今年一月，adidas正式宣布成為Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊的官方長期合作夥伴，隨著2025 FORMULA 1®拉斯維加斯大獎賽即將開賽之際，雙方再度攜手推出全新拉斯维加斯大獎賽主題服飾系列。Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊從2014年至2020賽季連續七次奪得車手與車隊雙料冠軍，持續展現賽車運動的頂尖精神。此次拉斯维加斯大獎賽主題服飾系列將賽車競速美學帶到街頭潮流之上，掀起RACECORE穿搭熱潮，蓄勢開啟「速度、潮流、態度」融合的新篇章。
全新拉斯维加斯大獎賽主題服飾系列向FORMULA 1®賽事上具代表性的拉斯維加斯賽道致敬，也為賽車迷帶來嶄新設計風貌。靈感來自 2000 年代的街頭服飾與美式運動文化，除了配上adidas經典三線Logo與賓士的三芒星標誌外，配色更融合了Mercedes-AMG PETRONAS F1車隊經典黑、銀與薄荷綠配色，將FORMULA 1®極速奔馳的能量轉化為街頭態度，詮釋RACECORE的穿搭美學。
在氣候多變、常下雨的環境中，長期訓練的跑者更需要一雙能防水又穩定的練跑鞋。 PUMA針對台灣潮濕氣候特別推出VELOCITY NITRO™ 4 GORE-TEX防水版本，結合防水、透氣與輕盈緩震機能，打造全能練跑搭檔，無論晴天或雨天，跑步的節奏不再受限。隨著臺北馬拉松進入倒數階段，同步推出 VELOCITY NITRO™ 4 全新配色，陪伴跑者穩定備賽，跑到哪，都是舒適圈！
這個秋冬，LAVIDO 推出全新系列 Huggy BFF，以「Best Family Forever」為主題，邀氣質女星大元（林艾璇）與方志友攜手演繹「朋友般的家人、家人般的朋友」，展現愛的多元樣貌。
不論是親子、伴侶、朋友，還是與毛孩的陪伴，Huggy BFF 以柔軟面料、溫潤色調與可愛的元氣豹圖騰，把「家的連結」延伸成一種生活的溫度。延續品牌核心 Wear Together，這一季的 LAVIDO，不僅是秋冬服裝發表，更是一場關於愛、生活與多元連結的溫柔對話。
FILA再度掀起冬季話題風潮，全球品牌代言人韓韶禧（Han So-hee） 穿上全新 FLOW DOWN 羽絨外套，以輕盈詮釋冬日的自信與優雅氣場；而今年奪下職棒總冠軍的樂天桃猿棒球隊的啦啦隊團長 Rina，也換上FILA棒球帥氣外套，以滿分全壘打姿態宣布開打今年最強週年慶。FILA 1911時尚概念店同步推出全台獨家「飛天小女警」限定SUPER BUBBLE泡泡鞋與肩背零錢兩用包，將韓系優雅、運動時尚與女力能量完美融合。
美妝控們注意！康是美這次再進韓系新品！除人氣品牌如alternativestereo、ETUDE帶著閃耀新品強勢回歸，在社群上引爆話題之外，還加入了美妝圈敲碗已久、限定進駐的新銳品牌，質感爆棚的BROOKESIA和底妝界傳奇AGE20's！不僅如此，即日起至11月20日，到康是美消費彩妝品即享超甜的85折優惠，而且購買指定彩妝商品，滿520元還送50元現金折價券(不累贈)。
LUSH慈善募款商品 「西瓜香氛皂」 於 2024 年 7 月首度推出，首批募得款項用於支援加薩與約旦河西岸地區兒童的心理創傷輔導與心理健康照護。然而隨著區域局勢持續惡化，自 2025 年 9 月起，由 LUSH 英國率先重新發售的「西瓜香氛皂」，其銷售金額的 75% 全數改為資助加薩的醫療服務。
感謝全球顧客的熱情支持，這款香氛皂在過去一年成為 LUSH 史上最受矚目、銷售表現最亮眼的單一用途募款商品。如今，西瓜香氛皂正式於LUSH全台門市、官網開賣，期望邀顧客一同響應，透過購買西瓜香氛皂支持加薩的醫療行動，協助傷者逐步重建生活。
11月13日是「世界友善日」，鼓勵我們向身邊的人與世界傳遞關懷。百年經典品牌曼秀雷敦特別響應這有意義的節日，攜手台北捷運公司合作，於捷運「台北101/世貿站」限時一天更換月台進站音樂，讓全新品牌主題曲〈我們都是曼秀雷敦小護士〉以萌趣童聲溫暖月台，喚起社會中的關懷能量。
此外，曼秀雷敦於11月13、15日於台北101/世貿捷運站，以及11月16日於淡水捷運站 舉辦快閃活動，邀民眾打卡拍照、領取潤唇膏，並與可愛的小護士人偶擁抱互動，傳遞愛與溫暖。
人氣男神禾浩辰將於11/22下午2時現身台隆手創館南港LaLaport店，化身Puriluna一日店長，以親切互動與粉絲近距離交流，禾妳共同體驗品牌人氣商品「水感調理夜間修護系列」的香氣魅力，活動以「髮香療癒」為主題，展現Puriluna「療癒日常，從髮開始」的品牌精神。
活動現場將以「髮香療癒」為主題，打造夢幻香氛打卡區，吸引眾多粉絲駐足體驗。禾浩辰不僅會親自示範髮品使用步驟，更分享自己對「清爽香氣」的偏好與保養小撇步，展現自然親和的魅力，營造輕鬆的日常感。
