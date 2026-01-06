Jisoo為TOMMY HILFIGER換衣服 嘟嘴翹腿樣樣來真的很會喔

上週剛度過31歲生日的BLACKPINK Jisoo，穿上兩套短裙look，以綁著高馬尾的青春模樣，為代言的美國品牌TOMMY HILFIGER演繹2026農曆新年限定系列。她時而抬起小腿、時而睜著大眼微嘟起嘴，以各種小姐姐般的可愛魅力，詮釋這個充滿活力的青春品牌。

全新農曆新年限定系列汲取馬年象徵的能量、自由、力量與成功作為靈感，以鮮明紅色與大膽藍色為主軸，呼應節慶歡樂氛圍。Jisoo在第一套look中，穿著象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣，內搭紅白條紋針織Polo衫，下半身的她以黑色百褶迷你裙搭配白襪與經典樂福鞋，呈現對現代學院風格的自信詮釋，活脫是校園最美學姐無誤。

Jisoo換穿兩套造型演繹2026農曆新年限定系列。（TOMMY HILFIGER提供）

Jisoo的高馬尾與表情包令粉絲很想收藏她的所有耶！（TOMMY HILFIGER提供）

翹起小腿的俏皮姿態，Jisoo很會。（TOMMY HILFIGER提供）

畫風一轉，她在第二套造型換上不同之前的小清新，改以黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，展現自信風采。TOMMY HILFIGER與航海的傳統關係，在皮革外套上可以見到胸前的繩索造型Logo，一種滿滿生命力的展現。

