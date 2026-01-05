Jisoo生日豪氣寵粉！親陪103人「吃海底撈吃到飽」 再抽3C大禮送iPhone

記者王培驊／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo和粉絲過31歲生日。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

BLACKPINK成員Jisoo在31歲生日之際，再度用行動證明什麼叫「寵粉天花板」，她於1月3日特別策畫一場生日逆應援活動，透過抽選方式邀請103名粉絲齊聚知名火鍋品牌海底撈，不只親自現身陪吃陪聊，當天所有餐點費用也由她一手包辦，現場消費完全不設上限，消息曝光後立刻在韓網掀起熱議。

Jisoo請粉絲吃海底撈過31歲生日。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

活動當天，每桌粉絲都能自由加點任何菜色，有粉絲事後分享，單桌消費金額甚至突破40萬韓幣（超過一萬元新台幣），依舊都由Jisoo買單，豪氣程度讓不少網友直呼「這根本是做公益等級的寵粉」。身為火鍋愛好者的她，也事先叮嚀粉絲一定要空腹前來，展現滿滿誠意。

廣告 廣告

Jisoo不只陪吃海底撈，更大手筆送粉絲超多禮物。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

除了請客吃火鍋，Jisoo全程參與互動，不僅和粉絲聊天拍照，還親自示範自己愛用的沾醬配方。她公開「獨門吃法」，先加入大量香菜，再依序放入蔥花、蒜末、辣椒，最後加一點糖、醋與香油，甚至現場豪邁倒入整碗香菜，被粉絲笑稱是「香菜地獄名場面」，也成為當天最熱烈討論的橋段之一。

BLACKPINK成員Jisoo和粉絲過31歲生日。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

生日會上，Jisoo也準備了豐富伴手禮，包含訂製服飾、桌曆、小卡、證件掛繩與吊飾等限定周邊，另外還加碼抽出多位幸運粉絲，送出iPhone 17 Pro、iPad、Nintendo Switch與Bose耳機等高價3C產品，全部親自公布得主，讓現場氣氛數度沸騰。

活動內容曝光後，立刻引發大批網友羨慕留言，「這已經不是寵粉，是直接請過節」、「不是抽到的人都會感動」、「願意在自己生日請粉絲吃飯，本身就很了不起」。也有粉絲指出，這次並非依消費或購買紀錄排序，而是單純透過會員抽選，讓更多人有機會參與，更凸顯Jisoo對粉絲的用心與尊重。

BLACKPINK成員Jisoo和粉絲過31歲生日。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

BLACKPINK成員Jisoo和粉絲過31歲生日。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

更多三立新聞網報導

74歲韓影帝離世！「電影人葬禮」最高規格 李政宰、鄭雨盛親自抬棺送行

米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天

王陽明新年第一天就車禍！親曝「追撞前車事故」 自責認了：是我的問題

成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援

