Jisoo示範4套運動服穿搭！薄底鞋＋百褶網球裙成造型新範本

BLACKPINK成員Jisoo近日在IG上發布一系列貼文，用不同的穿搭公式證明運動風也可以很時髦。從Alo百褶網球裙到短版外套，以輕盈薄底鞋搭配極簡線條服裝，將舒適機能與時尚態度拿捏得恰到好處，既能當作日常出們穿搭，也能瞬間切換為球場女孩的俏皮活力，而且還能達到修飾身形的效果！本文精選Jisoo的4套造型範本，帶你一起解鎖這股運動風穿搭熱潮。

Jisoo運動服穿搭1：短版針織上衣+百褶網球裙+薄底鞋

Jisoo以粉色搭配白色系運動造型，展現柔美與俐落兼具的穿搭範本

Jisoo以粉色搭配白色系運動造型，展現柔美與俐落兼具的穿搭範本。身穿Alo短版針織上衣搭配同色系開襟外套，勾勒出修長腰線，同時透出若隱若現的活力感。下身選擇白色百褶網球裙，裙擺隨步伐輕盈擺動，呼應她一貫的清新氣質。腳上則搭配薄底運動鞋與中筒襪，讓甜美不流於可愛，融合學院感與運動風，既有少女的輕盈，也帶有女性的自信氣息。

Jisoo運動服穿搭2：灰色平口背心+黑色棉質套裝＋涼鞋

Jisoo示範4套運動服穿搭

Jisoo選擇灰色平口背心搭配黑色棉質套裝

極簡黑灰造型作為運動穿搭的經典款，Jisoo選擇灰色平口背心搭配黑色棉質套裝，外搭輕薄針織外套增添層次感，而寬鬆剪裁讓整體姿態更顯隨性自在。腳上搭配厚底運動涼鞋，呼應戶外氛圍，不靠張揚設計，而以舒適剪裁與自然態度，塑造屬於Jisoo的率性魅力。

Jisoo運動服穿搭3：連帽外套＋工裝褲＋棒球帽

Jisoo示範4套運動服穿搭

Jisoo將運動風穿出療癒可愛的一面

Jisoo將運動風穿出療癒可愛的一面！米色連帽外套搭配同色系工裝褲，運用柔和中性色調營造日常氛圍，內搭黑色背心讓層次更立體，帽子上的立體刺繡則增添街頭感細節。這套造型的關鍵在於比例與材質的對比，輕盈棉質外套中和工裝褲的俐落線條，還能達到修飾身形的作用。

Jisoo運動服穿搭4：同色系運動服套裝

Jisoo示範4套運動服穿搭

這套灰色系運動套裝，以寬鬆立領上衣搭配短褲，打造隨性又俐落的居家運動風

這套灰色系運動套裝，以寬鬆立領上衣搭配短褲，打造隨性又俐落的居家運動風。上衣半開襟設計增添層次細節，微微立領更顯清爽精神。搭配同色襪與球鞋呼應，使視覺延伸更順暢。Jisoo這套造型詮釋了現代女生最理想的週末樣貌：輕鬆、乾淨、卻充滿細節美感，必須學起來！

