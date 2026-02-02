Jisoo聯名快閃店未授權？台主辦方強調「皆合法進行」

南韓天團BLACKPINK 成員Jisoo近期推出與Hello Kitty的聯名快閃店，在韓國掀起熱潮，而台灣場原訂在2月6日起於台北松山文創園區登場，但Jisoo所屬公司卻發聲明打臉，稱未授權於其他地區舉辦。台灣主辦單位與代理商緊急發聲明澄清，稱去年就拿到合法授權。

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo追星成功，推出與Hello Kitty的聯名企劃快閃店，打造出Q版Jisoo與Hello Kitty的日常，日前在韓國登場掀起熱潮，吸引不少粉絲朝聖。

台灣場原訂在2月6日起要在台北松山文創園區登場，但Jisoo所屬的公司卻發聲明打臉，表示除了韓國首爾島山之外，並未授權其他地區舉辦。在部分地區出現或提及的類似快閃活動、展覽和銷售行為，均和藝人Jisoo無任何關聯。

Jisoo所屬公司稱未授權於其他地區舉辦聯名快閃店。圖／翻攝自Jisoo APP

此舉讓網友質疑台灣主辦方沒有拿到授權，對此台灣主辦單位網銀國際緊急發聲澄清，表示在去年12月22日就已經正式取得代理商AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，所有合作與執行流程皆以授權範圍進行，現場販售的商品皆從韓國輸入，請大家放心，韓國官方也將同步協助釐清相關資訊。

台灣主辦單位稱取得有合法授權。圖／翻攝自Threads@waninvisual_show

代理商AIRTEC IPX也發出3點聲明，強調自己是聯名企劃合法授權管理單位之一，台北快閃店活動是在合法授權體系下進行，並非是未經授權或非官方之活動。將持續與各相關單位保持良好溝通，確保所有授權活動資訊與正確性以及一致性。

代理商也強調是聯名企劃合法授權管理單位之一。圖／翻攝自Instagram@airtecipx_tw

