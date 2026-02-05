JISOO聯名Hello Kitty快閃店開幕延期！ 官方道歉保證「優先入場資格不變」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國天團BLACKPINK成員JISOO(金智秀)和知名IP角色Hello Kitty聯名推出快閃店，吸引大批粉絲買票搶見。不過，原定2月6日上午11點開幕的活動，主辦方昨(4)日卻突發公告宣布延後，但強調針對已完成預約的民眾，保有優先入場資格，保證權益不受影響。

《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》的韓國主辦方「AIRTEC IPX」表示，為確保台灣活動可以盡善盡美，我司慎重決定原定2月6日開幕的<HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI>將稍作延後，對於造成台北場粉絲的困擾，深表歉意。最新調整之開幕資訊將於近日公布，感謝體諒。

隨後台灣主辦單位「網銀國際影視」也發文表示，調整後日程與開幕資訊將於近日公布。已完成預約的民眾，於活動重新開幕時，依舊保有優先入場資格，相關入場須知將於社群另行說明。

消息一出，也引發粉絲不滿，還有人質疑授權問題是否解決？由於此前JISOO經紀公司曾發聲明，強調目前僅有韓國首爾島山(Dosan)由KREAM主辦的快閃活動屬官方授權，其餘地區的快閃店、展覽或商品販售行為，皆未經公司事前協商或授權；當時台灣主辦方也緊急說明，已於2025年12月22日正式取得AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，所有合作與執行流程皆依授權範圍進行，現場販售商品亦皆為韓國直行輸入，請大家放心；AIRTEC IPX也發聲明強調一切均獲授權。目前詳細開幕日期仍待官方公布。

