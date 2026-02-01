JISOO聯名HELLO KITTY登台灣！竟爆出「授權疑雲」 韓方發聲：未經協商

娛樂中心／綜合報導

BLACKPINK成員JISOO（金智秀）推出和HELLO KITTY的聯名企劃。（圖／翻攝自IG @sooyaaa__）

韓國天團BLACKPINK成員JISOO（金智秀）近日宣布推出與三麗鷗HELLO KITTY的聯名企劃，主打Q版角色結合日常風格的快閃店活動，台灣場原訂於2月6日起在台北松山文創園區登場，消息曝光後吸引不少粉絲關注與預約。

不過今（1）日上午，JISOO所屬公司BLISSOO突發布官方聲明，強調目前僅有韓國首爾島山（Dosan）由KREAM主辦的快閃活動屬於官方授權，其餘地區的相關快閃店、展覽或商品販售行為，皆未經公司事前協商或正式授權，也與藝人本人無任何關聯，聲明一出立刻引發外界質疑台灣活動的合法性。

JISOO所屬公司BLISSOO發布官方聲明。（圖／翻攝自JISOO OFFICIAL）

面對爭議，台灣主辦單位「網銀國際」隨即出面澄清，表示已於2025年12月22日正式取得代理商AIRTEC IPX就本次活動及相關商品的合法授權，所有合作流程皆依照授權範圍執行，現場販售商品也為韓國直送進口，並強調稍後將由韓國方面協助進一步釐清相關資訊。

隨後，代理商AIRTEC IPX也發出三點聲明回應，指出AIRTEC IPX為該聯名企劃的合法授權管理單位之一，並已正式取得聯名企劃發起單位MUSE M授權，負責台灣地區「HELLO KITTY x JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」的規劃與執行，相關文件與合作流程皆合法有效，並非未經授權的活動。

AIRTEC IPX強調，公司一向重視藝人品牌價值、合作夥伴權益以及粉絲的消費信任，未來也將持續與各相關單位保持溝通，確保授權資訊的一致性與正確性。

由於BLISSOO與台灣授權方說法出現落差，相關討論迅速在社群平台延燒，不少已完成預約的粉絲也感到困惑，擔心活動是否會臨時生變。目前主辦單位尚未宣布台北快閃店延期或取消，活動是否如期於2月6日登場，仍有待後續進一步說明。

