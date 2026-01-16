JISOO詮釋馬年新時尚 庭沼珉穿出溫柔休閒風

過年要穿新衣戴新帽，各大服飾品牌趁機推出冬日全新系列，讓愛水的民眾既時尚又有面子。TOMMY HILFIGER找來韓國歌手JISOO詮釋農曆馬年新系列；BBC EARTH則邀請韓國女星庭沼珉坐鎮，呈現溫柔質感的冬季穿搭；CACO聯合泰國超可愛的Butterbear打造出可愛療癒的暖呼呼冬日服裝；The NorthFace則和金卡戴珊的SKIMS合作開發保暖又不失時尚性感的單品。

TOMMY HILFIGER攜手韓國歌手JISOO演繹2026農曆馬年，亮點單品包含Polo衫、百搭的圓領上衣及俐落剪裁的斜紋長褲，以鮮明紅色與大膽藍色為主軸，呼應節慶樂觀氛圍。JISOO穿上黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，展現帥氣時尚的態度；或是以括象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣，內搭紅白條紋針織Polo衫，配上黑色百褶迷你裙配上經典樂福鞋，呈現現代學院風格。

戶外休閒服飾BBC EARTH則請到韓國知名女星庭沼珉助陣，女裝以柔和大地色系和簡約線條為核心，採用環保尼龍、環保聚酯纖維，以及環保鴨絨等永續材質製作，兼具輕暖蓄熱、舒適及耐用性。男裝以低飽和的自然色調和俐落剪裁為主，外套皆以環保尼龍和蓄熱結構製成，提供輕暖且不厚重的穿著體驗；可拆式連帽外套更具備造型和機能調整彈性，立體帽型帶來良好包覆感。

CACO聯手泰國超人氣療癒IP「Butterbear」，首度在台打出「城市療癒計畫」系列，標榜「像剛出爐的溫暖」，結合Butterbear的療癒形象，設計出印有可愛Butterbear圖案的T恤、襯衫、帽T、毛衣，以及具有造型感的水手領上衣、連身吊帶褲等款式。還有棒球帽、襪子和造型小包等配件周邊商品，把可愛延伸到日常生活每個細節。搭配聯名特別款滿額贈禮和會員活動，就能完整將Butterbear的溫暖帶回家。

The NorthFace與金卡戴珊的SKIMS打造冬季聯名系列，有Gunmetal雲母灰、Phoenix赭羅紫、Onyx瑪瑙黑、Bone珠玉白等4種色系。像是女款連身雪服選用Heatseeker Eco保暖材質，加上功能型拉鍊，營造出時髦又保暖的雪地形象；女款Refina連身內搭強調SKIMS的修身強項，不僅適合當作內搭，即使單穿也相當性感。

