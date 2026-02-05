Jisoo「渴望心跳加速的感覺」 徐仁國陪玩虛擬戀愛

Jisoo（左）、徐仁國合作《訂閱男友》。Netflix提供



「BLACKPINK」Jisoo（智秀）與徐仁國搭檔的新韓劇《訂閱男友》3月6日將於Netflix上架，今（2╱5）釋出前導海報與正式前導預告，她分享：「這是一個關於『徐未來』（角色名）的成長故事，她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，讓戀愛變得困難。」

《訂閱男友》描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人「徐未來」為實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」，Jisoo與徐仁國的搭檔，讓觀眾更加期待2人的化學反應。

Jisoo透露《訂閱男友》是1部充滿活力的浪漫喜劇，有很多精采橋段，「觀眾可以透過角色間的互動，體驗到令人怦然心動的戀愛感。我想，對於被日常生活所消磨掉生活情趣的人來說，這會是1部很有趣的療癒作品」。

飾演充滿魅力的網漫製作人「朴慶南」的徐仁國也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人。而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」

正式前導預告以Jisoo飾演的「徐未來」第一視角出發，日常受盡生活摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的她註冊了「虛擬戀愛模擬服務」，進入虛擬世界，戴上了戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動，當最後1個陌生男子拋出提問：「妳今天要跟誰約會？」更讓人心跳默默漏了一拍。

