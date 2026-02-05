Jisoo「訂閱虛擬男友」名單超扯 李洙赫、徐康俊眾男神全入列

《訂閱男友》找來Jisoo（左）和徐仁國主演。（Netflix提供）

Netflix浪漫喜劇《訂閱男友》（原文월간남친、前譯月刊男友）找來BLACKPINK成員Jisoo（智秀）和徐仁國主演，描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人「徐未來」（Jisoo飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」，在這個虛擬世界中透過與不現實的完美男人間的假想戀愛喚醒了被遺忘的戀愛細胞，徐仁國則飾演徐未來的同事兼競爭對手網漫製作人「朴慶南」，今（5日）釋出前導海報與正式前導預告。

《訂閱男友》以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。由擅長打造貼近現實又不落俗套浪漫喜劇的《酒鬼都市女人們》導演金政植執導，前導海報以幽默的方式介紹該劇的核心設定，徐未來若有所思地在一張檢視她目前戀愛狀態的清單旁，上方還標註著「立即訂閱」的提示，俏皮地顯示她對現代戀愛所感受到的疲憊。除了男女主角外，李洙赫、徐康俊、李宰旭、金聖喆、李賢旭、李相二、邕聖祐多位男神也將特別演出，化身為徐未來訂閱的虛擬世界男友，各自展現截然不同的魅力，將與Jisoo擦出什麼樣的火花，也成為該劇的一大看點。

《訂閱男友》前導海報。（Netflix提供）

Jisoo秀智表示：「這是一個關於徐未來的成長故事，她渴望愛情與心跳加速的感覺，卻因為現實生活的種種阻礙，讓戀愛變得困難，同時這也是一部充滿活力的浪漫喜劇，有很多精彩的橋段，觀眾可以透過角色間的互動，體驗到令人怦然心動的戀愛感，我想對於被日常生活所消磨掉生活情趣的人來說，這會是一部很有趣的療癒作品。」徐仁國也分享：「這個故事的設定非常獨特，因為它同時描繪了虛擬世界與現實生活中的愛情，這一點非常吸引人，而最大的亮點就在於故事能夠自在地遊走於兩個世界之間。」

正式前導預告以「徐未來」的第一視角出發，日常受盡生活摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的未來，就註冊了「虛擬戀愛模擬服務」，當未來進入了虛擬世界，戴上了戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，因為虛擬戀愛服務而感到怦然心動，當最後一個陌生男子拋出的提問：「你今天要跟誰約會？」讓人心跳漏了一拍，《訂閱男友》將於3月6日於Netflix獨家上線。

