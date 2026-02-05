「JISOO×HELLO KITTY」松菸快閃店突喊卡！ 主辦方未揭原因惹議

JISOO×HELLO KITTY夢幻聯名台北松菸快閃店原訂6日開幕，4日晚間卻突然喊卡。翻攝自JISOO IG、AIRTEC IPX IG



BLACKPINK成員JISOO與HELLO KITTY夢幻聯名，多樣特製商品讓台灣粉絲相當心動，快閃店原訂2月6日上午11時於松山文創園區1號倉庫開幕，沒想到開幕在即，主辦單位4日緊急宣布活動延期，未說明原因，僅強調與「未經官方授權」無關，讓搶到入場資格的粉絲們相當傻眼。

「JISOO×HELLO KITTY」代理商AIRTEC IPX於4日晚間在社群發出緊急聲明，「為確保台灣活動可以盡善盡美，原定2月6日開幕的HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI將稍作延後」並強調此次調整並非授權問題，對於造成台北場粉絲的困擾深表歉意，最新調整之開幕資訊將於近日公布。

此外，由於快閃店採預約制，首場入場名額早已被粉絲搶購一空，對於粉絲的預約權益，主辦單位也表示，所有已完成預約的民眾其資格不會因延期而失效，待活動正式開幕後，仍可保有原本的優先入場權利。相關入場方式與使用流程，將持續透過官方臉書公告。

值得注意的是，「JISOO×HELLO KITTY」延期相關貼文被禁止留言，先前發布的快閃店訊息也被刪除了，令粉絲們不禁猜想延期真實原因。

有網友就提到，JISOO所屬經紀公司BLISSOO於2月1日就發出聲明表示，韓國首爾島山的快閃活動，係由官方授權KREAM公司主辦，其餘快閃店或商品販售，皆未經公司正式授權或已協商。

當時消息一出，台灣主辦單位網銀國際回應，表示公司已於2025年12月22日正式取得代理商AIRTEC IPX對「JISOO×HELLO KITTY」台北場合法授權，活動與相關商品皆遵照授權範圍執行，且商品都是韓國直送來台，絕無侵權行為。

對於快閃店延期，粉絲們非常失望，矛頭指向主辦單位，「只信JISOO公司所說的～公司都聲明沒授權了～你們別為了賺錢挑戰我們粉絲」、「排休的人 都請假了，什麼住宿車票都定了，搞什麼，真的很扯欸」、「JISOO x KITTY台北的主辦方把文全撤了，所以現在狀況是？要不要說明清楚了」。

