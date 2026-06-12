Jisoo、NingNing同款精品包直接開炸！女星愛包TOP7：這顆優雅、率性、實用一次全拿下

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（圖／品牌提供、Jisoo ig）

女明星造型裡最重要的氣場開關，就是那顆一出場就會被放大檢視的包。尤其最近女星們曬出的愛包，從Jisoo的優雅水桶包，到Ningning拎上的新話題包等等，今年的IT Bag趨勢就是要把精品包融進日常風格～

女星愛包：Jisoo × Dior Médaillon 水桶包

Jisoo這套造型簡直美出新高度！以浮誇蕾絲層次與黑白點點拼接洋裝亮相，前短後長設計帶點甜酷感，而真正讓整體造型瞬間有靈魂的，就是手上那顆Dior Médaillon水桶包。

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（圖／Jisoo ig）

把Dior經典橢圓勳章元素融進手柄設計，讓整體輪廓既復古又很現代。尤其水桶包本身就自帶一種隨性感，透過 Dior Oblique 緹花與粒面皮革材質，成功讓它多了高級優雅感。可調整式包身高度與可拆式內袋設計，也讓實用度直接升級。不是只能拍美照的精品包，而是真正能天天背出門的時髦型選手。

（圖／Jisoo ig、品牌提供）





女星愛包：aespa NingNing × Gucci Paparazzo

aespa成員NingNing 則示範了現在最流行的「鬆弛系精品感」。她以全黑造型搭配 Gucci Paparazzo 包款，看起來毫不費力，卻有種很會穿的高級氛圍。Gucci Paparazzo柔軟又隨性的輪廓感，更強調自在與實用性。再加上經典 Web 綠紅綠織帶與Horsebit馬銜鍊金屬元素，讓整體設計保留濃濃Gucci DNA。尤其柔軟皮革搭配風琴折側邊與可調節肩帶，不管正式穿搭或休閒造型都超好搭。

（圖／GUCCI FB）

女星愛包：Lily許韶恩 × Burberry迷你格紋保齡球包

Lily許韶恩以淺蜜糖粉短版風衣搭配Burberry迷你格紋保齡球包，整體有種甜美又俐落的千金感。

（圖／品牌提供）



這款包以全新現代輪廓重新詮釋經典格紋，搭配塗層棉質帆布與鏤空戰馬騎士標記，復古之中又帶點Y2K氛圍，完全是現在韓系女孩最愛的風格。

（圖／品牌提供）





女星愛包：許路兒× Burberry Vanity包款

許路兒則選擇Burberry Vanity 包款，搭配襯衫式洋裝展現成熟知性感。這款以經典化妝包為靈感的設計，加入迷你鍊帶元素後，瞬間多了種精緻時髦感。尤其近年Vanity包款越來越紅，原因就在於它比起傳統小包更有造型感，卻依舊保有實用性。

（圖／品牌提供）

女星愛包：申有娜Yuna × FENDI Baguette

韓國女團 ITZY 成員申有娜Yuna最近現身仁川機場，完全是韓系辣妹版的「牛仔教科書」。一身丹寧套裝搭配黑色腰帶與長靴，原本已經夠有氣場，結果她手上的 FENDI Baguette®️26424 Re-Edition 包款直接成為全場焦點。這顆來自 FENDI 2026 秋冬系列的新版本，保留經典 FF 老花靈魂，但輪廓更俐落，背起來有種「Y2K千金感」重新回歸的味道。

（圖／品牌提供）





女星愛包：安海瑟薇× BalenciagaLe City First

身為好萊塢最會背包的女人之一，安海瑟薇( Anne Hathaway)把Balenciaga Le City First再度推上熱搜。以藍色寬鬆襯衫套裝搭配這顆經典機車包，完美示範「不費力時髦」。Le City First把2000年初期爆紅的 Y2K 叛逆感重新縮小、變輕巧，仿舊皺褶皮革加上標誌性金屬細節，既有復古味，又不會太難駕馭。重點是容量超能裝，完全是高實用型It Bag。

（圖／品牌提供）





女星愛包：Orm × Dior Cigale

近期時尚圈討論度超高的，還有泰國新生代女星 Kornnaphat Sethratanapong（Orm）手上的 DiorCigale 包款，用最簡單的針織衫、白T與丹寧褲搭配出高級鬆弛感。Dior Cigale 最迷人的地方，近看每個細節都很精緻，柔軟小牛皮搭配可手提、肩背、斜背的設計，讓整體更貼近日常。尤其包身細節偷偷藏入 Dior 字樣與金屬工藝，完美融合優雅與現代感～

（圖／品牌提供）





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