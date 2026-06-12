Jisoo、NingNing同款精品包直接開炸！女星愛包TOP7：這顆優雅、率性、實用一次全拿下
女明星造型裡最重要的氣場開關，就是那顆一出場就會被放大檢視的包。尤其最近女星們曬出的愛包，從Jisoo的優雅水桶包，到Ningning拎上的新話題包等等，今年的IT Bag趨勢就是要把精品包融進日常風格～
女星愛包：Jisoo × Dior Médaillon 水桶包
Jisoo這套造型簡直美出新高度！以浮誇蕾絲層次與黑白點點拼接洋裝亮相，前短後長設計帶點甜酷感，而真正讓整體造型瞬間有靈魂的，就是手上那顆Dior Médaillon水桶包。
把Dior經典橢圓勳章元素融進手柄設計，讓整體輪廓既復古又很現代。尤其水桶包本身就自帶一種隨性感，透過 Dior Oblique 緹花與粒面皮革材質，成功讓它多了高級優雅感。可調整式包身高度與可拆式內袋設計，也讓實用度直接升級。不是只能拍美照的精品包，而是真正能天天背出門的時髦型選手。
女星愛包：aespa NingNing × Gucci Paparazzo
aespa成員NingNing 則示範了現在最流行的「鬆弛系精品感」。她以全黑造型搭配 Gucci Paparazzo 包款，看起來毫不費力，卻有種很會穿的高級氛圍。Gucci Paparazzo柔軟又隨性的輪廓感，更強調自在與實用性。再加上經典 Web 綠紅綠織帶與Horsebit馬銜鍊金屬元素，讓整體設計保留濃濃Gucci DNA。尤其柔軟皮革搭配風琴折側邊與可調節肩帶，不管正式穿搭或休閒造型都超好搭。
女星愛包：Lily許韶恩 × Burberry迷你格紋保齡球包
Lily許韶恩以淺蜜糖粉短版風衣搭配Burberry迷你格紋保齡球包，整體有種甜美又俐落的千金感。
這款包以全新現代輪廓重新詮釋經典格紋，搭配塗層棉質帆布與鏤空戰馬騎士標記，復古之中又帶點Y2K氛圍，完全是現在韓系女孩最愛的風格。
女星愛包：許路兒× Burberry Vanity包款
許路兒則選擇Burberry Vanity 包款，搭配襯衫式洋裝展現成熟知性感。這款以經典化妝包為靈感的設計，加入迷你鍊帶元素後，瞬間多了種精緻時髦感。尤其近年Vanity包款越來越紅，原因就在於它比起傳統小包更有造型感，卻依舊保有實用性。
女星愛包：申有娜Yuna × FENDI Baguette
韓國女團 ITZY 成員申有娜Yuna最近現身仁川機場，完全是韓系辣妹版的「牛仔教科書」。一身丹寧套裝搭配黑色腰帶與長靴，原本已經夠有氣場，結果她手上的 FENDI Baguette®️26424 Re-Edition 包款直接成為全場焦點。這顆來自 FENDI 2026 秋冬系列的新版本，保留經典 FF 老花靈魂，但輪廓更俐落，背起來有種「Y2K千金感」重新回歸的味道。
女星愛包：安海瑟薇× BalenciagaLe City First
身為好萊塢最會背包的女人之一，安海瑟薇( Anne Hathaway)把Balenciaga Le City First再度推上熱搜。以藍色寬鬆襯衫套裝搭配這顆經典機車包，完美示範「不費力時髦」。Le City First把2000年初期爆紅的 Y2K 叛逆感重新縮小、變輕巧，仿舊皺褶皮革加上標誌性金屬細節，既有復古味，又不會太難駕馭。重點是容量超能裝，完全是高實用型It Bag。
女星愛包：Orm × Dior Cigale
近期時尚圈討論度超高的，還有泰國新生代女星 Kornnaphat Sethratanapong（Orm）手上的 DiorCigale 包款，用最簡單的針織衫、白T與丹寧褲搭配出高級鬆弛感。Dior Cigale 最迷人的地方，近看每個細節都很精緻，柔軟小牛皮搭配可手提、肩背、斜背的設計，讓整體更貼近日常。尤其包身細節偷偷藏入 Dior 字樣與金屬工藝，完美融合優雅與現代感～
看更多 CTWANT 文章
真正時髦的人都這樣穿！Studio Doe修身剪裁、JNFR鬆弛感設計，顯瘦＋舒適＋時髦一次成立
夏天不能沒它！「穿上就防曬」爆紅神單品、涼感＋防曬雙倍開掛，價格還超甜
坎城影展紅毯亮點！全智賢白斗篷封神、潤娥仙到像迪士尼公主，李冰冰銀色亮片禮服性感爆表
其他人也在看
54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
得了便宜還賣乖？藍白再強行通過「高虹安條款」 本人這樣回
即時中心／綜合報導立法院今（12）日三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，外界質疑此案為「高虹安條款」，讓她得以參與年底的縣市長選舉。對此，高虹安透過新竹市政府回應，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
換膝關節竟變緊急開腦！跨科醫療團隊及時攔截隱形殺手 救回73歲婦人
73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂3月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師發現患者狀況有異，建議進一步檢查，發現此時患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，於是緊急取消膝關節手術，換成開腦手術，這才救了梁姓婦人一命。當時正準備幫梁姓婦人......
扯爆！世足賽韓國球員「上身體」捷克進攻箭頭 上半場踢到「球衣都被撕破」
體育中心／黃崇超報導2026世界盃足球賽在台灣時間今天（12日）凌晨3點在墨西哥開踢，開幕首日安排兩場賽事，壓軸登場的韓國對決捷克，上半場踢到一半就發生插曲，韓國球員直接把捷克前鋒球衣扯到爆開，淺色球衣當場破出一個大洞，引起球迷關注。
【更新】綠能金童爆內線弊案！天宇工業吳氏3兄弟涉利多大單前卡位 檢調13路大搜索
曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總經理吳祖銓3兄弟，全案朝違反《證券交易法》內線交易罪方向偵辦。
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
週末雨彈狂炸「橘紅一片」！氣象署曝放晴時間點
鋼價止跌回升！外資大買中鋼卡位5.34億元加碼2.8萬張
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美股四大指數昨日全面收紅，激勵台股加權指數今（12）日開盤彈升438.17點報43587.63點，最高暴漲1649.42點至44798.88點，終...
曾沛慈《浪姐7》逆襲奪冠！217分登頂全場傻眼 網喊：終於還她公道
台灣女星曾沛慈近期參加中國選秀綜藝《乘風2026》（俗稱《浪姐7》），表現備受關注。今（12）日節目公布第四次公演個人「乘風值」排名，曾沛慈以217分拿下第一名，成功登頂，終於讓先前屢屢被認為「實力與排名不成正比」的討論畫下句點。林宜君
大谷翔平首搭大物捕手狂搖頭 道奇主帥揭投球特殊之處
洛杉磯道奇主戰捕手Will Smith因頸部緊繃不適，日前被放入傷兵名單，球團隨即從3A升上捕手Chuckie Robinson支援。不過總教練Dave Roberts透露，即便球隊補進新捕手，大谷翔平未來登板時仍將繼續搭配「壞小子」Dalton Rushing，顯示球隊對兩人投捕組合的高度信任。
亞運》前韓職MVP金倒永領軍全職業陣容出征亞運 誓言挑戰亞運五連霸紀錄
曾是韓國職棒MVP的前起亞虎隊強打金倒永（Kim Do-yeong），正式入選南韓國家隊，將出征即將於日本愛知縣舉行的亞洲運動會。南韓棒球代表隊總教練柳志炫（Ryu Ji-hyun）在11日公布了24人名單，目標明確鎖定亞運棒球項目金牌，力拚達成五連霸壯舉。本屆亞運將於9月19日至10月4日舉行，棒球賽事則安排在9月21日至27日於名古屋及周邊地區開打。22歲的金倒永曾是2024年韓國職棒例行賽最有價值球員，該季他敲出38轟並完成40次盜壘，以史上最年輕之姿加入「30-30俱樂部」。雖然2025年球季深受傷勢困擾，但他在今年強勢反彈，截至本週三賽事結束，已繳出並列全壘打王19轟與打點榜第三名52分打點的優異成績。上一屆杭州亞運他未入選，這次將有機會爭取免役金牌。韓職為組建這支亞運代表隊，特別規定每支球團最多只能徵召3名球員，以平衡各隊在季賽爭奪季後賽門票期間的戰力損失。本屆名單以25歲以下年輕選手為主，共21人，外加3名25至29歲的「外卡」球員。包括斗山熊、三星獅、SSG登陸者、KT巫師、樂天巨人與起亞虎在內，共有6支球團被選滿3人；LG雙子與韓華鷹各2人；NC恐龍與培證英雄則各1人
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
高雄新增5例本土登革熱確診 市府衛生局：研判民生醫院出現群聚疫情
台灣受東南亞地區是登革熱盛行地區影響，每年都會傳出登革熱疫情。衛福部疾病管制署、高雄市府衛生局今（12）日皆宣布，高雄市一口氣新增5例本土登革熱確診個案新增，指標個案為78歲女性。由於該名女性先前因病於民生醫院住院，出院後又因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，衛生單位疫調後，初步判定是民生醫院出現登革熱群聚疫情。高雄市府衛生局說明，該名本土登革熱指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革熱第二型，同時連夜擴大採檢6樓病房，於相鄰病室再檢出登革熱陽性確診者4例。民生醫院同時於即日起病房降載，匡列風險場域範圍清空噴藥清消，現階段已完成院內防疫工作。高雄市衛生局分析，民生醫院為高雄市指定傳染病應變醫院，承擔公衛防疫第一線重責，包含新進移工3日內登革熱採檢及收治高雄市登革熱疑似或確診個案，加上近期連日降雨造成露臺排水槽、地面凹洞積水查獲孳生病媒蚊而造成院內局部範圍登革熱風險上升。此次出現5例確診個案而來源未明，衛生局隨即啟動緊急防疫，匡列風險範
中職／兄弟雙箭頭6打席退場 平野惠一：做不到給別人！盼全隊看懂訊號
中信兄弟11日交手味全龍，6局上在1、2棒張士綸、岳政華沒有建功下，6局下立刻退場，總教練平野惠一也給出解釋，直言他們2人沒有完成球隊給的目標，因此希望把剩下的打擊機會留給替補選手。
魏哲家曾嗆「沒用只是好看」中國機器人街頭乞討 網酸：彌補沒乞丐遺憾
近年來中國在積極發展人形機器人，中國吹捧的中製機器人曾經被台積電董事長魏哲家指出「沒用，好看頭而已」。近日中國社群網竟流傳人形機器人乞討畫面，讓中國網友直呼「乞丐都要失業了」。
護照「ROC太小」矮化國格？她赴歐見1幕打臉：改版後更受歡迎
政治中心／綜合報導台灣護照過去因印著大大的「REPUBLIC OF CHINA（ROC）」英文國名，不少國人過海關常被誤以為是中國人，直到近年政府不斷放大「TAIWAN」字眼，更在新版護照中將「ROC」縮小到圓圈內，免去了不少麻煩。沒想到，國民黨立委徐巧芯因質疑太不起眼，竟提案凍結外交部100萬相關預算，此舉引發外界反彈，前記者、議員參選人馬郁雯也曝光實際經歷，反擊「改版後的台灣護照，在國際往來更受歡迎！」
塑膠卡扣別急著丟！衛浴、居家都有隱藏妙用 網驚：早知道留下來
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導沐浴乳、洗髮精按壓頭上的小型塑膠卡扣，拆下後你會直接丟掉嗎？近日有網友在臉書社團「不塑之客」發文，詢問這類防漏卡扣...
驚悚！台中神岡爆嚴重工安意外 1工廠作業員遭機台夾傷頭不治
即時中心／徐子為、黃彥翔報導1名47歲的龐姓員於台中神岡某工廠操作金屬儲水桶沖孔機時，頭部遭機台強力擠壓，造成頭部嚴重骨折、大量出血，當場失去呼吸心跳，經緊急送醫仍不治。台中市府勞工局獲報後，已派員去現地檢查，並要求該工廠停工改善，如查有違反職業衛生安全相關法令將開罰。