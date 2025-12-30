JJ林俊傑甜戀嫩女友！超狂身家起底 名牌包「價碼驚人」

（記者張芸瑄／綜合報導）44歲金曲歌王林俊傑今（29）在社群平台無預警發文，公開與年初即傳出緋聞、年紀相差約20歲的廣東女網紅「七七」交往消息。他在IG分享一張與女友及父母一同為母親慶生的合照，被外界視為正式對外表態。由於這是林俊傑出道22年來，首次主動在社群曝光另一半，也迅速引發網路熱議。

從林俊傑公開的照片可見，現場是一家四口聚會慶生的畫面；其中，七七所背的精品包款同樣成為討論焦點，據稱為市價約80萬元的「冰淇淋晚宴包」，引來不少網友關注。

圖／七七所背的精品包款同樣成為討論焦點，據稱為市價約80萬元的「冰淇淋晚宴包」。（翻攝 七七小紅書）

至於七七的背景，網路上也出現多種說法。傳言指出，七七曾以模特兒身分活動，並有自稱其母親友人的關係人士表示，七七承接母親留下的遺產，父親則被指為中國大陸某上市公司負責人；相關傳聞還提到，她在日本東京、紐約與西雅圖等地擁有房產，甚至有說法稱林俊傑赴日旅遊時曾入住其住所。不過，上述內容多源自網路流傳資訊，仍待當事人或相關單位進一步證實。

林俊傑出道多年，作品持續受到市場關注，感情動向也屢成話題。此次他選在年末公開分享家庭聚會合照，並同步曝光與七七的互動，被粉絲解讀為罕見的「公開放閃」，相關討論仍在網路持續延燒。

