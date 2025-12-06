JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！

韓娛盛事「Asia Artist Awards」（AAA）頒獎典禮6日在高雄世運主場館舉行，JJ林俊傑是本次唯一受邀的亞洲華語歌手，除了用美聲收服現場5萬粉絲，他還獲頒「2025年度藝人獎」，讓他非常驚喜。

華語歌手JJ林俊傑6日獲頒AAA「2025年度藝人獎」。（圖／JFJ Productions提供）

南韓「Asia Artist Awards」（AAA）6日起一連2天在高雄登場，本屆是首度移師台灣舉辦，JJ林俊傑獲邀演唱如〈修煉愛情〉、〈背對背擁抱〉等名曲，不僅讓現場粉絲大合唱畫面壯觀，他和WOODZ（曹承衍）同台合唱更是掀起高潮。

廣告 廣告

而JJ林俊傑在演出之外，獲頒AAA「2025年度藝人獎」，令他非常驚喜，「能來到這場盛會讓我非常開心，也很感謝AAA給予的獎項肯定。今天是抱著交朋友、交流音樂的心情來的，真的很開心」。

延伸閱讀

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱