JJ林俊傑AAA獲頒「2025年度藝人獎」 嗨喊：好開心！
韓娛盛事「Asia Artist Awards」（AAA）頒獎典禮6日在高雄世運主場館舉行，JJ林俊傑是本次唯一受邀的亞洲華語歌手，除了用美聲收服現場5萬粉絲，他還獲頒「2025年度藝人獎」，讓他非常驚喜。
南韓「Asia Artist Awards」（AAA）6日起一連2天在高雄登場，本屆是首度移師台灣舉辦，JJ林俊傑獲邀演唱如〈修煉愛情〉、〈背對背擁抱〉等名曲，不僅讓現場粉絲大合唱畫面壯觀，他和WOODZ（曹承衍）同台合唱更是掀起高潮。
而JJ林俊傑在演出之外，獲頒AAA「2025年度藝人獎」，令他非常驚喜，「能來到這場盛會讓我非常開心，也很感謝AAA給予的獎項肯定。今天是抱著交朋友、交流音樂的心情來的，真的很開心」。
