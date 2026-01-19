JK少女「驚人對比照」流出！17歲就擁有6年「這技能」經驗

娛樂中心／曾詠晞報導



近日一名日本高中生「aoi醬」在網路上掀起熱烈討論，年輕甜美的她徹底打破大眾對於釣魚人的刻板印象。年僅17歲卻已擁有6年資深釣魚經驗，她最近PO出一組「性別大翻轉」的對比照，驚人的蛻變讓網友震驚不已。





17歲「釣魚系美少女」曾被誤認是男孩！「6年前對比照」瘋傳網：這是同一人？

日本一名熱愛釣魚的少女最近發了一組震驚的對比照，6年前後的模樣讓不少人都不敢置信。（圖／翻攝Youtube頻道《あおいの目指せプロアングラー》）





17歲「釣魚系美少女」性別大翻轉！6年前對比照曝光網看呆：太酷了

日本釣魚少女aoi醬從小熱愛釣魚，未來想在釣魚圈打響自己的名號。（圖／翻攝自IG ＠aoi_yamashita27）

廣告 廣告

這名被譽為「釣魚系美少女」的高中生「aoi醬」，前陣子在Youtube頻道《あおいの目指せプロアングラー》分享了 6 年前的自己與現況的對比照片。當初的她頂著一頭極短髮，氣質清爽、神情剛毅，曾被不少網友誤會是「清秀小男孩」。沒想到 6 年過去，當年的「小少年」已蛻變為漂亮動人的女高中生，不僅少女感十足，更是標準的美人胚子，強烈的反差感迅速在網路上炸開話題。

17歲「釣魚系美少女」性別大翻轉！6年前對比照曝光網看呆：太酷了

aoi醬在IG上有許多在日本各處釣魚的照片，不論是甜美的長相還是手中的魚都讓相當搶眼。（圖／翻攝自IG ＠aoi_yamashita27）

17歲「釣魚系美少女」曾被誤認是男孩！「6年前對比照」瘋傳網：這是同一人？

aoi醬亮麗的外表再加上她獨特的釣魚愛好，讓許多人都很震驚，但也因此被吸引。（圖／翻攝自IG ＠aoi_yamashita27）

回憶起那段「男孩子氣」的時期，aoi醬感性表示，當時的自己其實缺乏自信，為了改變現狀，她憑藉著強烈的好勝心與自律性，將所有煎熬的情緒投入自我提升。雖然外表變得精緻亮眼，但aoi醬笑稱內在的靈魂完全沒變，甚至對「釣魚」的狂熱程度不斷飆升。

17歲「釣魚系美少女」性別大翻轉！6年前對比照曝光網看呆：太酷了

aoi醬希望未來能讓大眾一提到「釣魚女孩」，就會聯想到她。（圖／翻攝自IG ＠aoi_yamashita27）

曾隸屬於兒童釣魚俱樂部、擁有豐富比賽經驗的她，不管是河川、湖泊還是海釣都難不倒她。現在的她，連上課都在想著如何釣魚，自嘲已經成了徹底的「釣魚控」。對於未來，aoi醬設定了清晰的目標：第一是成功挑戰 80 公斤級的大型鱸魚；第二則是希望將來大眾只要提到「釣魚女孩」，第一個想到的就是她。這份熱血且專一的理想，讓不少網友大讚：「不只長得美，連夢想都這麼酷！」。





原文出處：17歲「釣魚系美少女」曾被誤認是男孩！「6年前對比照」瘋傳網：這是同一人？

更多民視新聞報導

郭董愛妻曬禮服自拍照！13字闡述「女人的價值」掀熱議

誇洪詩照顧公公！哥哥再曝「6點真相」遭嗆：父權PUA

女偶像「仙氣回眸照」掀百萬人朝聖！網喊：以為是AI

