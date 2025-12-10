JKF女郎一句話怒了 玟妡變身火辣C級教練

玟妡今年10月取得C級健身指導員證照。（圖／JKF提供）

JKF年度盛事「百大女郎選拔」迎來最終倒數，目前暫居前四名的「性感小野貓」玟妡，得票數已高達89萬，面對最後衝刺階段，她展現出模特兒兼健身教練的驚人意志力，霸氣宣告：「第一名是我的目標！」並緊急發動催票總動員，誓言衝破百萬大關。

年僅25歲的玟妡人氣與實力兼具，更曾榮獲「鑽石女郎」冠軍。（圖／JKF提供）

年僅25歲的玟妡人氣與實力兼具，更曾榮獲「鑽石女郎」冠軍，先前還登上Netflix實境節目《人+性大不同：台灣篇》。然而，風光背後卻是一段辛酸的進化史。玟妡坦言，她永遠記得第一年拍攝時的焦慮，甚至「會抓著經紀人的手哭」。而讓她下定決心積極運動的契機，竟是曾有工作人員直言要她「去減肥或做醫美」。這句話激發她瘋狂鍛鍊，透過重訓、皮拉提斯等，在今年10月取得C級健身指導員證照，體態達到近年巔峰。

談到與粉絲「小妡肝」的情感，玟妡充滿感激，回憶上次直播比賽，粉絲對她說：「玟妡對不起，是我們不夠好，沒有那個能力讓妳衝上第一名。」讓她當場淚崩，心疼地回應：「就算輸了也是雖敗猶榮，我已經以你們為榮。」在這關鍵時刻，玟妡呼籲粉絲全員動起來，一同問鼎冠軍寶座。

