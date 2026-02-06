JLab 推「巨大耳機」Blue XL 其實是藍牙喇叭！US$99.99 限量開賣，搞怪但並非不實用

看上去好像愚人節產品，但真的有得買！JLab 推出造型超誇張的 Blue XL Speaker Headphones，售價約 US$ 99.99，並以限量形式發售。

到底是耳機還是喇叭？官方答案是「掛頸用」

Blue XL 大到幾乎不可能當真正耳機戴上頭，真正用法是掛喺頸上，向外播放音樂，實為耳機外觀的喇叭。同時你亦可將兩邊耳罩互相「扣」住，令它可以擺在枱面播歌，定位更似派對、宿舍用的玩味裝置多過個人聽歌耳機。​

JLab Blue XL Speaker Headphones

這款產品具備 30W 輸出，並配備兩個 2.5 吋單體及兩個 2.5 吋被動輻射器，明顯是以「放給人聽」的喇叭需求出發。電池方面，官方標示續航最長可達 20 小時，而充滿電大約需要 3 小時。

JLab Blue XL Speaker Headphones

適合社交播歌，搞怪但並非不實用

不同於 Sony、Bose 過去掛頸喇叭更專注個人使用的設計，Blue XL 這種掛頸外放玩法，最更合聚會、派對等場景。外型吸睛同時，又可以拎起就走，而且隨走隨播，搞怪但不失實用。

JLab 早前在 Birmingham Bowl 活動曾展示超大耳機概念做球員獎勵道具，而 Blue XL 就似是將這種「舞台效果」商品化，變成真的買得到的限量產品。如果你是想買來做搞笑禮物、派對道具，「限量 + 夠怪」正是它最大賣點。​

