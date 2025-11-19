JN.1 新疫苗上路！Novavax 可供 12 歲以上接種 專家肯定雙疫苗效力

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

疾病管制署表示，截至今(114)年11月10日，公費流感疫苗累計接種約545萬人次，新冠疫苗約124萬人次，均高於去(113)年同期，因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒符合資格且尚未接種的民眾，儘速完成接種，以及早獲得免疫保護力。另11月12日起將新增提供Novavax JN.1新冠疫苗，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效，請符合公費資格民眾儘速接種。

國內流感急診已連續下降 亞洲多國呈上升趨勢

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，第45週(11/2-11/8)類流感門急診就診計101,100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期；另上週(11/4-11/10)新增38例流感併發重症病例(8例H1N1、28例H3N2、2例A未分型)及7例死亡(1例H1N1、5例H3N2、1例B型)。

廣告 廣告

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。全球流感病毒陽性率於近期處低點穩定，流行型別以A型為多，鄰近國家如日本、韓國疫情呈上升趨勢，中國近期活動度及陽性率皆上升，主要流行型別為A(H3N2)，北歐、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，主要流行型別為A(H1N1)及A(H3N2)。

國內新冠疫情處低點 NB.1.8.1為主流株

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第45週新冠門急診就診計1,273人次，較前一週下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈波動下降趨勢，惟歐洲、東地中海區署陽性率增加。全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國、澳大利亞仍以NB.1.8.1占比為高。

重症多集中於高齡與慢性病患者 高風險族群盡速接種疫苗

疾管署另指出，目前國內新冠併發重症病例以65歲以上長者(占78%)及具慢性病史者(占86%)為主，自今年10月1日新冠疫苗開打以來，新增病例未接種新冠疫苗者占96.2%，呼籲尚未接種的65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群，儘快接種新冠疫苗，降低感染後併發重症及死亡風險。

接種疫苗可先線上查詢避免久候 出現危險症狀應立即就醫

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖(https://vaxmap.cdc.gov.tw)、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·疫苗打「左手or右手」有差嗎？專家揭密 接種位置恐影響保護力

·「4種人」不建議馬上打流感疫苗！發燒、感染中注意 醫揭最佳接種時機