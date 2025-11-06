JO1白岩瑠姬唱出異世界羈絆 《星與翼的悖論》化身夢想系少年

《星與翼的悖論》找來3大名匠聯手打造奇幻動人的星際史詩。（甲上娛樂提供）

日本科幻動畫電影《星與翼的悖論》改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲，集結《名偵探柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》（EVA）角色設計貞本義行以及《鋼彈》系列機械設計形部一平，3大名匠聯手打造奇幻動人的星際史詩，近來展現音樂與戲劇雙棲魅力的男團JO1成員白岩瑠姬，首度挑戰動畫聲優，片中飾演懷抱音樂夢想的高中生「陽」，更親自創作並演唱主題曲〈巡星〉，以歌聲詮釋角色對信念與羈絆的堅持，他形容：「陽是另一個我，對夢想懷抱不安仍努力往前。」

從選秀脫穎而出加入日本人氣男團JO1，近年跨足電影圈的白岩瑠姬再展音樂與戲劇雙棲魅力，他首度為動畫電影擔任聲優，在科幻鉅作《星與翼的悖論》中飾演對未來迷惘、懷抱音樂夢想的高中生「陽」，不僅以溫柔細膩的聲音詮釋角色內心成長，更親自創作並演唱主題曲〈巡星〉，用音樂跨越現實與異世界的界線。白岩瑠姬透露，這首歌對他而言意義非凡：「〈巡星〉寫的是對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。」

在已曝光的〈巡星〉MV中，他以充滿未來感的末日場景與星空交錯畫面登場，搭配熱血節奏與歌詞「和我一起穿越時空」，完美呼應電影「即使身處不同世界，也要再次相遇」的情感核心。首度挑戰聲優與創作動畫主題曲的白岩瑠姬形容，這次合作就像命運的安排：「陽和我一樣，是個對夢想懷抱不安、卻仍努力向前的人。當我在錄音室聽到〈巡星〉在大銀幕上迴盪時，那一刻真的感動到想哭。」他也希望觀眾能從電影中獲得力量：「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

白岩瑠姬為片中飾演懷抱音樂夢想的高中生「陽」配音。（甲上娛樂提供）

電影改編自SQUARE ENIX熱門街機遊戲，講述高中生「陽」在神秘事故中被捲入異空間，意識與異世界行星上的少女機械師「拉科」產生連結，陽的歌聲意外成為改變兩個世界命運的關鍵，曾執導《名偵探柯南：零的執行人》的導演靜野孔文表示：「這部作品不只是科幻戰鬥片，更是一段用音樂串聯心靈的成長故事，講述當信念與羈絆跨越宇宙時，會誕生怎樣的奇蹟。」《星與翼的悖論》將於本月21日在台上映。

