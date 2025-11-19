Joeman化身「李多慧一日助理」 擦鞋、買咖啡還被糾正發音

Joeman擔任李多慧一日助理。（圖／翻攝自Joeman YT）

百萬訂閱的YouTuber Joeman近日上傳一支擔任韓籍啦啦隊女孩李多慧一日助理的影片，一大早八、九點就搭上保母車開場，接李多慧到髮廊妝髮、參與記者會、到練舞教室練舞，甚至還幫忙擦鞋、買咖啡，還意外被李多慧搞笑糾正發音。

其中兩人在保母車上閒聊，Joeman問李多慧會選擇什麼樣子的洗髮精，沒想到咬字不清楚，讓身為韓國的人裡多會把洗髮精聽成「西八（韓文髒話」，不忘搞笑糾正Joeman的發音。其中為了採光，保母車的天窗一直開著，沒想到突然曬進太陽，直射李多慧的眼睛，讓李多慧搞笑說「你幹嘛，我現在太陽」，Joeman很緊張地把遮陽板拉上，沒想到講的卻是日文「すみません（不好意思）」身為韓國人的李多慧也糾正他「すみません是日文」。

而在車上閒聊時，李多慧也公開表示想要找台灣老公，條件則有「可愛的」、「親切的」、「不能太多女生朋友」，還不忘問Joeman有沒有很多女生朋友，讓Joeman笑得很尷尬，幽默的互動獲得許多人的喜愛。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導