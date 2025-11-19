Joeman反毒宣導影片曝！持大麻緩起訴＋100小時義務勞務…他1句話自嘲

娛樂中心／陳弘逸報導

這部1分鐘反毒宣導影片，昨天（18日）悄悄上傳到「臺灣新北地方檢察署影音專區」。（圖／翻攝自臺灣新北地方檢察署影音專區）

網紅Joeman（翁雋明）2年前，因持有7.25公克大麻遭偵辦，他認罪立悔過書，去年案件偵結，獲緩起訴處份1年，還需服100小時勞務義務；他拍攝的1分鐘反毒宣導影片，官方昨天（18日）悄悄上傳到「臺灣新北地方檢察署影音專區」，片尾Joeman還自嘲「我家都可以被衝了，那憑什麼警察不會衝去你家呢」。

這部1分鐘反毒宣導影片，昨天（18日）悄悄上傳到「臺灣新北地方檢察署影音專區」片中，Joeman除說明持有、吸食及販賣等相關刑責；片尾甚至自嘲，「我家都可以被衝了，那憑什麼警察不會衝去你家呢」。

回顧本案，2023年11月間，本名翁雋明網紅Joeman，及本名何蕾伊菈的蕾菈及她前夫湯宇等3人，因涉嫌持有及吸食大麻，被依毒品罪送辦。

此案，於2024年偵結，檢方考量3人都坦承犯行，犯後態度良好，且當庭書立悔過書後，獲緩起訴處份1年，Joeman需服100小時勞務義務。

片尾Joeman還自嘲「我家都可以被衝了，那憑什麼警察不會衝去你家呢」。（圖／翻攝自臺灣新北地方檢察署影音專區）

據《中國時報》報導，Joeman共拍三部影片，其中一不是1分鐘反毒宣導、前導反詐短片，及31分鐘的反詐長片；內容採訪投資名人、警察等，同時以自身涉毒經歷，向大眾宣導吸食、持有毒品的代價。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

