Joeman因瘦瘦針揪出「復胖兇手」？狂剷30kg發現168斷食盲點





百萬YouTuber「Joeman」（九妹）減重超狂史，獲網友讚許比手機進化史還強。他曾公開激瘦關鍵內幕是為了健康，從糖尿病邊緣人力挽狂瀾重拾正常生活，也大方分享剷肉30kg經歷每天168斷食過程，再到使用瘦瘦針揪出反覆復胖關鍵原因，成為大家減肥的借鏡！

Joeman瘦30Kg反覆復胖？

Joeman從圓潤招牌身形，進化成歐巴瘦瘦型男模樣，堪稱減重經典人物，他從原先超過100公斤，瘦到如今健康7字頭，更因此時常成為新聞話題人物，但他其實飽受「反覆復胖」困擾，甚至求助身心科。

瘦瘦針揪出復胖兇手?

Joeman過去分享減重靠運動和飲控，如今他還發現心理狀態其實也是健康重要因素之一。Joeman認為「每個人身體狀況不相同」，他覺得以自己來說「吃比運動更重要」，飲食對體重影響約佔據七八成。

雖然Joeman曾試過「一週運動六次」，體重降低程度卻不大，所以轉而思考將重點放在「增肌」還是「減脂」，後來才決定採用「168斷食法」，先以達到減脂為目的。只是在實行一陣子「白天不吃東西，晚上吃兩餐」的方式後，他覺得身體負荷不佳，有時白天拍影片仍需進食易造成消化不良，血糖波動較大偶爾也會造成疲倦、頭暈等不適症狀。

加上睡前他常常有狂吃的行為，甚至一度吃到出現復胖的狀況，起初以為是自己意志力不足，直到嘗試以「瘦瘦針」試圖抑制食慾，卻有著暴躁易怒副作用，這才讓他驚覺，原來「飲食成為紓壓的方式」，也找出了導致「反覆復胖」主因，就是「壓力性飲食」。

求助身心科且調整飲食

後來Joeman除了求助身心科醫師，也配合調整飲食，雖然他仍選擇以「間歇性斷食」控制體重，但卻做了一些調整包括：

進食選低GI原型食物盡量（控制乾淨的碳水+蛋白）。

計算每日攝取熱量（以自己的基礎代謝率抓熱量赤字，意即每日消耗熱量大於進食熱量）。

睡前忍不住吃零食時，儘量挑熱量較低的種類。

再忙都會攝取蛋白100克以上。

Joeman因瘦瘦針揪出復胖兇手。圖片來源：YouTube@Joeman

在運動方面，Joeman「每週維持健身房一到兩次」、「訓練量不足時提升有氧運動比例，例如跑步或緩坡慢走」，他也建議大家透過走路40分鐘到1小時，對消耗脂肪也會有幫助。Joeman強調「減肥的關鍵還是在於吃」，運動很重要，但是熱量爆掉也是沒有用的。

