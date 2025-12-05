Joeman坦承台積電曾買在高點被笑爛 上吳淡如節目曝靠1心法逆襲暴賺
財經中心／李宜樺報導
知名YouTuber Joeman 近日在吳淡如主持的《人生實用商學院》（official官方唯一頻道）節目上自爆，自己虧最多的一筆投資，竟是「護國神山」台積電。當年他買在600至800元高點，被網友瘋狂酸爆，如今憑藉長期持有、堅不出脫，終於逆襲翻身，帳面獲利上千萬，讓酸民全數閉嘴。
台積電曾買在高點被酸爆 Joeman苦撐熬出頭
Joeman回憶，當年台積電股價一路下跌，他不僅被套牢，還不斷被網友留言取笑，吳淡如甚至也跟著說「只要台積電跌，就有人在我留言區刷：『你怎麼沒勸他？』」即便如此，他仍選擇繼續加碼攤平，最後平均成本約在600元左右。如今台積電站上1400元以上，他笑說：「我從來沒賣，當年賠最多的，現在反而是賺最多的。」
吳淡如：現金流夠才是勝利關鍵
節目中，吳淡如聽完Joeman的故事，也點出關鍵：「你能撐住，是因為現金流夠、沒被迫賣掉。」她強調，投資要長期、不能被短線情緒左右，「長期主義者才會笑到最後」。兩人討論中更認為，只要持有的標的是「死不掉的企業」，最終一定會回到價值。
堅持長期投資 從護國神山學耐心
Joeman表示，自己因這次經驗更相信長期投資的威力。「台積電這種產業龍頭，只要現金流穩、心不慌，報酬終究會回來。」他也透露，不只台積電，他還持續投入比特幣、以太幣、0050、S&P500等標的，用分散投資的方式對抗市場波動。
從套牢到逆襲暴富 散戶的真實寫照
從被笑「台積電冤魂」，到如今成為長線贏家的代表，Joeman以親身經歷印證：「不要小看長期投資的力量。」影片上架後，粉絲留言激讚：「這才是散戶典範！」、「從被酸到被抄作筆記！」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
大同3.0啟動！全面進入張榮華時代 穩定治理邁入新格局
換股矽光子新戰略 IET-KY開盤飆漲停光聖同喜！
開盤／IET-KY光聖換股強勢聯漲！老AI群攻 大盤漲近百點
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前 ・ 5
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 3
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
川普一句話炸翻全球市場！「機器人大軍」都笑了 「7台廠」爽到集體噴出、漲停潮席捲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國政壇一句風聲，再度點燃全球科技市場。外傳川普政府正草擬2026年發布的「機器人行政命令」，企圖用政策將「美國製造」...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
銅價飆、7檔電纜概念股起飛！華榮一度大漲近6% 專家看多
銅價走揚帶動電器電纜族群今（4）日成為盤面焦點，7 檔概念股盤中漲幅全數自 2% 起跳。其中又以華榮（1608）最為搶眼，盤中一度大漲近 6%。專家指出，隨著銅價、鋼鐵等原物料報價走高，相關族群具備低價庫存與售價調整優勢，後續獲利可望同步提升，股價續航力值得關注。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體供貨拉警報...客戶求簽6年長約！國家隊反手砍華邦電3億 散裝航運「這檔」飆漲停遭狙擊
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日終場漲2.67點，收在27,795.71點，漲幅0.01%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，全...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
川投顧點火機器人暴衝 資金狂追八檔飆漲停/華航鳳凰城首航話題夯 搶攻台積電商旅潮/BDI連漲掀散裝熱浪 航海王回來了｜Yahoo財經掃描
最新經濟數據顯示美國服務業PMI續站擴張區間、ADP就業報告卻意外轉弱，強化聯準會12月再降息一碼機率逼近9成的預期，美股四大指數3日全面收高，道瓊工業指數大漲0.86%，那斯達克指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.3%，費城半導體指數勁揚1.83%。盤面上，微軟因市場盛傳調整AI軟體銷售配額引發雜音，股價終場仍跌約2.5%，美光宣布全面退出Crucial消費型記憶體業務、專注AI與資料中心需求，股價同步承壓下挫2.23%，不過微晶片科技、安森美等半導體個股則在財測與合作題材帶動下雙雙勁揚逾一成，成為費半指數撐盤要角；在AI伺服器與降息想像加乘下，台積電ADR跟隨半導體族群走強，上漲1.15%。 亞股今日表現分歧，日股大漲2.33%，重新站穩5萬點之上，韓股小跌；而港股小幅走揚，上證指數則是走弱。 台股方面，今（4）日早盤隨美股利多開高，但權值電子走勢疲弱、盤中賣壓一度出籠，加權指數高低震盪逾240點，終場僅小漲2.67點、收27,795.71點，成交值縮小至3,890.79億元；台積電(2330)盤中回探月線，終場小跌5元收1,445元，由鴻海(2317)、聯發科(2454)勉力撐盤。盤面多頭火力則集中在政策與報價題材，散裝航運受海岬型船運價單日飆逾一成、BDI連日上攻激勵，裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、四維航(5608)盤中紛紛亮燈鎖死；同時市場盛傳川普政府明年將祭出機器人相關行政命令，帶動機器人概念股所羅門(2359)、昆盈(2365)、達明(4585)、羅昇(8347)、穎漢(4562)、和椿(6215)、新漢(8234)、慧友(5484)集體攻上漲停，金融權值如富邦金(2881)、國泰金(2882)穩健走揚，成為指數守穩五日線的另一道支撐。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 8
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
11月營收年增364%創高！南亞科成交炸13.5萬張 台塑四寶「這檔」翻黑斷開連5漲
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開低震盪，終場小漲2.67點，以27,795.71點作收，漲幅0.01%，成交金額為3890.79億元。觀察今日成交量...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
降息前市場觀望！台積電一度跌10元至1440元 專家：每次回檔都是上車點
有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據意外暴冷！美股全面走強，台積電 ADR 也同步上揚。不過台積電台北現股（2330）今日開低，盤中一度下跌10元至1440元。專家指出，主要因降息前，投資人普遍保持觀望，若下周美國如期降息，科技股有望繼續漲，目前回檔都是逢低布局的良機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
南亞科獲利噴發點亮台塑四寶？10月單月賺贏整季 法人：11月EPS更猛才是真高潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台塑集團旗下的記憶體大將南亞科（2408）再度給市場驚喜。繼第三季正式終結連11季虧損後，10月自結財報更大贏整季表現，單...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（4）日收27,795.71點，漲2.67點或0.01%。股民超過169萬人的國民ETF國泰永續高股息（00878），自11月18日除...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2