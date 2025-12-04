Joeman帶新女友遊米蘭！ 聽到「台積跌停」心態崩 持股幾張全說了





日前台灣YouTuber Joeman（翁雋明）去歐洲旅遊時，網友好奇幫他拍攝影片的人是不是他的女友，對此Joeman強調他不是渣男，他說「就是跟我一起去的人，不要逼我，我們常見面」，不過在參加資深媒體人吳淡如的節目中，爆料自己帶新女友「遊米蘭」。

吳淡如在YouTube節目中Joeman聊到感情，Joeman回憶，4月時自己人在米蘭，但那時候台積電居然跌停，害他Chanel、Prada都買不下手，吳淡如表示，自己看過Joeman女友，現在都沒了，她問，「在歐洲有買什麼給女友？」，Joeman則坦言「我買不下手」。

此外，吳淡如也問，「那有吃米其林嗎？」Joeman說也沒有，他表示，自己只有買10歐元的披薩給女友吃，因為他心情被股市波動給牽連。

Joeman坦言，人生沒有什麼投資是一定賺錢的，吳淡如則建議Joeman長期投資，「就好像每天換女朋友很累」，讓Joeman急忙否認沒有這種體驗過，而Joeman也透露他的台積電股票平均持有成本600多元，並且有幾十張都沒賣掉。

