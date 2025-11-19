Joeman幫新北檢拍反毒宣導片！自嘲1句揭「呼麻下場」

娛樂中心／周希雯報導

YouTuber「Joeman」憑藉平奢對決與開箱影片走紅，頻道擁有近276萬人訂閱，沒想到2023年被警方在住處搜出大麻，他事後拍片坦承曾經食用，檢方偵結後予以緩起訴1年處分。對此，Joeman除了認罪並當庭寫下悔過書，還需向指定機構服100小時義務勞務，他拍攝的1分鐘反毒宣導影片近來曝光，為達到宣傳效果還不惜拿個人經歷自嘲，引起熱烈討論。

新北地檢署昨（18日）在官方YT頻道上傳3個新影片，其中2個是Joeman去年同樣上傳到自己頻道的紀錄片，在詐騙群組當臥底並跟著警察逮捕車手。另1個影片則是Joeman單獨入鏡，開場就直白表示，「如果抽了大麻，跟警察說是路邊撿到的，真的有用嗎？當然是沒用啊！」接著開始說明持有、吸食、轉讓、販賣毒品等相關刑責，呼籲大家別保持僥倖心態觸法，片尾還自嘲，「我家都可以被衝了，那憑什麼警察不會衝去你家呢」。

Joeman拍「反毒宣導片」談呼麻下場！緩起訴「服100小時義務勞務」成品曝

Joeman在反毒宣導片說明涉毒下場，不忘以個人經歷自嘲。（圖／翻攝「臺灣新北地方檢察署影音專區」YouTube）

Joeman拍「反毒宣導片」談呼麻下場！緩起訴「服100小時義務勞務」成品曝

Joeman在反毒宣導片說明涉毒下場，不忘以個人經歷自嘲。（圖／翻攝「臺灣新北地方檢察署影音專區」YouTube）

Joeman拍「反毒宣導片」談呼麻下場！緩起訴「服100小時義務勞務」成品曝

Joeman在反毒宣導片說明涉毒下場，不忘以個人經歷自嘲。（圖／翻攝「臺灣新北地方檢察署影音專區」YouTube）

簡單回顧本案，檢警2023年11月6日先後在Joeman位於新北市新莊、八里住處，查扣3包淨重約7.25公克的大麻，同時還有磅秤、研磨器等工具；另在網紅蕾菈夫婦的中和家中查扣1包淨重約0.11克大麻及相關器具，當場將3人帶回約談，後續全被移送新北地檢署複訊，並獲無保請回。事後，Joeman和蕾菈夫婦都坦承，在台灣與國外曾少量吸食大麻，並拍片向社會大眾道歉。

Joeman拍「反毒宣導片」談呼麻下場！緩起訴「服100小時義務勞務」成品曝

檢方2023年在Joeman、蕾菈夫妻家中搜出毒品及相關器具。（圖／翻攝畫面）

不過案發後，檢警採集Joeman、蕾菈夫妻的尿液、毛髮送驗，所有樣本均呈現陰性反應，檢方認定3人施用2級毒品的罪嫌不足，獲得不起訴。至於持有第2級毒品大麻，檢察官審酌3人無前科、素行尚佳且坦承犯行，犯後態度良好，加上持有毒品數量不多，給予緩起訴處分，但3人須寫悔過書，Joeman須提供100小時義務勞務、蕾菈夫妻則須提供48小時義務勞務。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

