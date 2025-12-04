Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

Joeman與神秘女伴遊米蘭畫面曝光，引發戀情揣測。（圖／翻攝自IG）

百萬YouTuber Joeman（九妹／翁雋明）自去年與實況主Niya（妮婭）分手後，感情狀態一直備受粉絲關注。今年4月他赴米蘭旅遊時，與鏡頭外的「神秘掌鏡人」互動親暱，不少網友猜測是與新女友甜蜜出遊，甚至連Google地圖行程都被標註為「米蘭瑞士甜蜜遊」。雖然Joeman當時低調回應「就是跟我一起去的人，不要逼我，我們常見面」，未正面承認戀情，但近日他在吳淡如節目上的一席話，似乎鬆口默認了感情現況，而目前人在杜拜的Joeman，身邊女伴疑似曝光。

Joeman與疑似新歡多次同框出席演唱會，互動親密引發關注。（圖／翻攝自YT ，Joeman）

Joeman近日受邀上知名主持人 吳淡如 的節目，兩人在談到財經與投資時，主持人無意中提及4月米蘭之行：「就是那次有人說你帶女朋友去的吧？」Joeman當場愣神僅以苦笑回應，未立即否認，令外界解讀為默認。吳淡如進一步調侃表示：「以前你交的女友都會帶來給我見見，這次怎麼沒有？」

吳淡如隨後又問是否有為同行女子「大手筆」買禮物或享受米其林餐廳，Joeman則表示，當時心情受台積電跌停影響，連品牌精品都買不下手，只簡單買了一份約10歐元（約台幣370元）的披薩。「我買不下手」，他說。這一連串的尷尬反應被部分媒體與網友視為「低調認愛」。

網友比對出Joeman與蕭伊行程、背景相符，兩人合照再添戀情佐證。（圖／翻攝自IG）

此外，據《ETtoday新聞雲》報導，有網友比對發現，Joeman 與被猜測為其新歡的網美 蕭伊（暱稱）在先前各自發佈的瑞士、日本旅遊照中，背景、拍攝地點相似。更巧的是，目前兩人又被發現同時在杜拜，貼文時間與行程重疊。加上過去兩人曾一起參加演唱會、追星活動，互動自然、關係密切，讓部分網友認為兩人「很可能早已交往」。

有趣的是，先前Joeman遭網友質疑戀情時，好友阿滴曾跳出來「救火」，笑稱「是我跟Joeman一起去啦，我會義大利文比較方便」，幫好友擋下外界關注。但隨著時間推進，加上這次吳淡如節目中的互動，不少粉絲認為Joeman這回真的「藏不住了」。目前Joeman本人仍未公開戀情，也未透露女方身分，但多次旅遊、演唱會同行畫面，加上節目中幾度的「非語言認可」，似乎已給出明確答案。

