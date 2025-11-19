Joeman持大麻緩起訴 與新北檢宣導反毒反詐

（中央社記者曹亞沿19日電）網紅Joeman前年被查獲持有毒品大麻，去年獲緩起訴，須提供義務勞務，與新北地檢署合作拍攝反詐反毒宣導影片，揭露詐騙集團話術手法，他也以自身經歷呼籲勿存僥倖心態買賣毒品。

Joeman（翁雋明）在2023年11月被查獲持有大麻研磨器等器具，調查發現Joeman在新北三重區購買取得10公克大麻，涉犯毒品危害防制條例持有二級毒品罪。新北地檢署考量他坦承犯行且持毒數量不多，去年予以緩起訴1年，並應提供100小時義務勞務。

Joeman與新北地檢署合作拍攝反毒反詐片作為義務勞務，昨天新北地檢署網站上架3支影片，包含反詐宣傳長片與1分鐘版本，以及1分鐘反毒宣導。

Joeman以自身經歷宣導，持二級毒品可能面臨2年以下有期徒刑，呼籲民眾勿有僥倖心態，「我家都可以被衝了，憑什麼警察不會衝去你家呢？」

在反詐宣傳片中，Joeman則邀遭冒名的投資名人、詐騙受害者現身說法，也臥底在存股詐騙社群觀察其話術與手法，最後將詐騙集團成員約出來，與警察合作逮捕車手。

團隊發現，詐騙集團常標榜免費課程、股票教學等吸引加入LINE社群，並定期報飆股取得信任，甚至同步施展感情詐騙伎倆，傳日常生活照片噓寒問暖，營造關心閒聊假象，讓民眾一步步掉入陷阱。

影片也呼籲年輕民眾千萬別去當車手，勿輕信詐騙集團「報酬高、當天就交保」等話術。根據法條，詐騙集團車手可能涉犯刑法第339之4條，3人以上共同犯詐欺罪，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。（編輯：龍柏安）1141119