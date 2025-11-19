Joeman持大麻緩起訴！100小時義務勞務成品曝光 檢察官讚：很滿意

網紅「Joeman」民國112年11月被新北地檢署查獲涉持有二級毒品大麻，偵結後予以緩起訴處分，除當庭寫下悔過書外還需向指定機構服100小時義務勞務，今（19）日Joeman拍攝的公益影片曝光，高質感影片讓檢察官也讚「很滿意」。（圖／翻攝自新北地檢署頻道）

網紅「Joeman」2023年11月被新北地檢署查獲涉持有二級毒品大麻，偵結後予以緩起訴處分，除當庭寫下悔過書外，還需向指定機構服100小時義務勞務。今（19）日Joeman拍攝的公益影片曝光，高質感影片讓檢察官也讚「很滿意」。

Joeman拍了三部片，其中一部1分鐘的反毒宣導、一部是1分鐘的前導反詐短片以及31分鐘的反詐長片，在影片裡不僅採訪投資名人、警察等人，還跟著警察到超商埋伏逮車手，並以自身曾因大麻涉毒的經歷反毒，向大家宣導吸食、持有毒品的刑罰，高質感影片讓檢察官也稱讚「很滿意」。

本名翁雋明的網紅Joeman、本名何蕾伊菈的蕾菈及其丈夫湯宇等3人，因涉嫌施用大麻，被警方透過網路資料追蹤，2023年11月6日上門搜索，將3人帶回，並先後在Joeman位於新北市新莊、八里住處，查扣大麻研磨器等器具和3包淨重約7.25公克的大麻，另在蕾菈夫婦的中和家中查扣1包淨重約0.11克大麻及相關施用器具。

檢警採集3人毛髮、尿液送驗，發現檢測大麻代謝物反應均為陰性，依《毒品危害防制條例》施用毒品部分，予以不起訴處分。但持有大麻部分，檢方考量3人都坦承犯行，犯後態度良好，在要求3人當庭書立悔過書後，予以緩起訴，期間為1年，Joeman還需服100小時勞務義務。

