Joeman持大麻「懲罰公開」 自嘲：我家都可以被衝了

Joeman反毒宣導影片公開。翻攝臺灣新北地方檢察署影音專區 YouTube

新北地檢署2023年11月查獲網紅Joeman（翁雋明）等人涉嫌持有第二級毒品大麻，偵結後，三人施用毒品部分不起訴，持有部分獲1年緩起訴處分，並當庭書立悔過書。Joeman除須遵守緩起訴規定外，另被附加向指定機構履行100小時義務勞務，其中一項為拍攝反毒與反詐騙公益宣導影片，18日三支影片正式曝光。

影片包含1分鐘反毒宣導短片、1分鐘反詐騙前導短片，以及長達31分鐘的反詐騙教育長片。長片中，Joeman實地跟隨警方至超商埋伏，拍攝逮捕詐欺車手過程，並邀請投資專家與警方現身說法。在反毒短片裡，他以自身經歷為戒，提醒民眾切勿心存僥倖，並自嘲表示：「我家都可以被衝了，憑什麼警察不會衝去你家呢？」

Joeman提醒大家別有僥倖心態。翻攝臺灣新北地方檢察署影音專區 YouTube

2023年11月6日，警方持搜索票前往Joeman位於新莊與八里兩處住處，以及蕾菈位於中和區住所執行搜索，現場查扣大麻研磨器、3包淨重約7.25公克大麻（Joeman住處），以及1包淨重0.11公克大麻與相關器具（蕾菈住處）。Joeman、蕾菈與湯宇三人均坦承持有毒品。

Joeman自嘲。翻攝臺灣新北地方檢察署影音專區 YouTube

三人毛髮及尿液檢驗大麻代謝物均呈陰性，施用毒品部分因證據不足獲不起訴處分；持有部分因初犯、犯後態度良好，檢方依法給予1年緩起訴，Joeman另須履行100小時義務勞務。新北地檢署強調，緩起訴期間若再違反毒品危害防制條例或其他罪嫌，緩起訴將遭撤銷，依法提起公訴。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



