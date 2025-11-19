Joeman持有大麻緩起訴 最新反毒片曝光

網紅Joeman因持有大麻獲緩起訴處分，除當庭寫下悔過書外，還需完成100小時義務勞務。今日（19日），其完成的公益影片正式曝光，高品質的製作水準獲得檢察官肯定，表示「很滿意」成果。

Joeman拍攝公益影片。 （圖／翻攝自新北地檢署頻道）

Joeman共製作三部公益影片，包括一部1分鐘的反毒宣導短片、一部1分鐘的反詐騙前導短片，以及一部長達31分鐘的反詐騙專題片。在影片中，他不僅採訪了投資專家、警察等相關人士，更親自跟隨警方到超商埋伏逮捕車手，並以自身曾因持有大麻涉毒的親身經歷進行反毒宣導，向大眾說明吸食、持有毒品的相關刑罰。這些高質感的影片內容讓負責的檢察官也給予「很滿意」的評價。

民國112年11月6日，本名翁雋明的網紅Joeman，連同本名何蕾伊菈的蕾菈及其丈夫湯宇等3人，因涉嫌施用大麻遭警方透過網路資料追蹤後上門搜索並帶回調查。警方先後在Joeman位於新北市新莊、八里的住處，查獲大麻研磨器等器具和3包淨重約7.25公克的大麻，另在蕾菈夫婦的中和家中查獲1包淨重約0.11克大麻及相關施用器具。

檢警採集3人的毛髮、尿液送驗，結果顯示大麻代謝物反應均為陰性，依《毒品危害防制條例》施用毒品部分，予以不起訴處分。然而，針對持有大麻的部分，檢方考量3人都坦承犯行且犯後態度良好，在要求他們當庭書立悔過書後，給予緩起訴處分，期間為1年，其中Joeman還需服100小時義務勞務，而這些高品質的公益影片正是他完成義務勞務的成果。

