Joeman新女友爆「賣假鞋、與前任鬧翻」黑歷史 她親上火線反擊

Joeman新女友黑歷史遭翻出，爆賣假鞋、與前男友鬧翻。（圖／Threads、IG@11.sns）

百萬YouTuber Joeman日前登上「乾媽」吳淡如的節目，結果被對方虧以前女友都會帶出來看看，但新一任沒有，Joeman則無奈大笑沒否認，掀起網友熱議。想不到新女友消息曝光後，網友紛紛翻出兩人低調相愛的證據，連女方的黑歷史也遭公開，釣出本人親上火線反擊。

Joeman的新女友被發現是IG擁有21萬人追蹤的網美蕭伊，不僅兩人的合照遭到翻出，女方也被爆料疑似團購賣假鞋，蕭伊便親自澄清，「我方當時已被傳喚進行調查，法院最終結果，團購主並不知情，因此未涉及『販售贗品、仿冒品、假貨、詐欺』等說詞」，且事發後已提出處理方法，目前仍委託律師辦理中。

關於假鞋事件再度被討論，蕭伊直言：「針對網上惡意造謠不實謠言等，目前都已截圖，將會進行提告」。另外，蕭伊曾與前男友因電商平台分潤鬧翻，她則表示，「可是對方最後還我38萬欸，這樣是我的錯嗎」，還以嘲諷語氣說：「對不起，我不該要錢，欠錢的人最大應該要閉嘴！那你可以借我錢嗎？」

此外，蕭伊先前也坦承有整型，包含隆鼻、打玻尿酸，但已經很久沒打玻尿酸，更自嘲：「現在臉都凹了。」而對於Joeman與蕭伊的低調戀情，有網友質疑兩人過去都自稱到瑞士旅行是獨旅，但蕭伊回應：「哪裡說過，建議發言要先求證」、「不用卡（位），從沒說過」。

