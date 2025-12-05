Joeman新女友身分疑曝光！粉絲抓包「墨鏡反光」是她

百萬YouTuber Joeman（九妹）的感情狀態再次引發關注。繼去年7月宣布與實況主妮婭分手後，今年4月傳出帶新女友前往米蘭旅遊，當時面對媒體追問，他僅尷尬回應「我也不想騙你們啦，所以就不要逼問我」。

12月4日，有網友在社群平台Threads發文，指稱Joeman新女友為擁有20萬IG粉絲的網紅蕭伊，並提供多項證據。

其中最關鍵的是Joeman在瑞士配戴的太陽眼鏡，鏡面反射清晰拍到蕭伊身影，而蕭伊IG也出現相同場景照片，配文「仔細品嘗中」。

廣告 廣告

根據網友整理，兩人行程高度重疊。除了瑞士旅遊外，雙方曾同時出現在日本東京，近期又同時前往杜拜。去年兩人一起觀看周杰倫演唱會，蕭伊IG照片拍到身旁Joeman當天穿著的黑外套袖子。

在瑞士自駕遊期間，Joeman開車搭火車，蕭伊則發布坐在副駕座位的照片，車輛完全相同，兩人還分享了同一盤肉醬義大利麵的照片。另有網友爆料，曾在高雄TWICE演唱會期間目擊兩人搭乘同班高鐵。

去年5月蕭伊曾在社群發布與Joeman合照，寫道「大家都放跟柯震東的合照，那我放跟瘦九妹的」。12月3日，Joeman作客吳淡如YouTube節目談理財投資。當聊到4月台積電跌停時，吳淡如直接問道「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」讓Joeman措手不及，笑而不答。吳淡如更爆料過去Joeman都會介紹女友給她認識，但這次沒有。

面對是否在米蘭買禮物給女友的提問，Joeman坦承因股市波動影響心情，買不下精品，也沒吃米其林餐廳，只買了10歐元約370元台幣的披薩請同行女子吃。這些反應被外界解讀為低調認愛。目前Joeman與蕭伊雙方都未對戀情傳聞做出正式回應。

更多品觀點報導

出國旅遊成感情照妖鏡！女曝5天相處秒現原形 苦主淚證：回國就分手

柯震東師妹爆熱戀男團成員！深夜密會牽手逛街

